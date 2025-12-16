«تصنيفية السنوكر» تؤهل 7 لاعبين لتمثيل المنتخب

دبي (وام)

تأهل 7 لاعبين من البطولة التصنيفية للسنوكر، التي نظمها اتحاد ألعاب البلياردو، والمؤهلة لاختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وتصدر البطولة كل من خالد الكمالي، ومحمد شهاب، وعبدالرحمن الشامسي، وعبدالله العطار، وعبدالله النعيمي، وسهيل الزعابي، وسيف الزعابي.

وتعد البطولة التصنيفية إحدى المحطات الأساسية التي يعتمد عليها اتحاد اللعبة في اختيار لاعبي المنتخب الوطني، وفق معايير كل بطولة وعدد المشاركين المسموح به في الاستحقاقات المقبلة.

وأوضحت لجنة المسابقات أن أولى المشاركات المقبلة ستكون في بطولة آسيا للسنوكر، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير المقبلين، لفئات الرجال والسيدات والشباب تحت 21 عاماً.