الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تصنيفية السنوكر» تؤهل 7 لاعبين لتمثيل المنتخب

«تصنيفية السنوكر» تؤهل 7 لاعبين لتمثيل المنتخب
16 ديسمبر 2025 18:00

 

دبي (وام)
تأهل 7 لاعبين من البطولة التصنيفية للسنوكر، التي نظمها اتحاد ألعاب البلياردو، والمؤهلة لاختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وتصدر البطولة كل من خالد الكمالي، ومحمد شهاب، وعبدالرحمن الشامسي، وعبدالله العطار، وعبدالله النعيمي، وسهيل الزعابي، وسيف الزعابي.
وتعد البطولة التصنيفية إحدى المحطات الأساسية التي يعتمد عليها اتحاد اللعبة في اختيار لاعبي المنتخب الوطني، وفق معايير كل بطولة وعدد المشاركين المسموح به في الاستحقاقات المقبلة.
وأوضحت لجنة المسابقات أن أولى المشاركات المقبلة ستكون في بطولة آسيا للسنوكر، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير المقبلين، لفئات الرجال والسيدات والشباب تحت 21 عاماً.

أخبار ذات صلة
انطلاقة قوية لمنتخب الإمارات في كأس العالم للسنوكر بمسقط
السنوكر
منتخب السنوكر
اتحاد السنوكر والبلياردو
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©