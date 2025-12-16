الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريان ملحان يمثل الريشة الطائرة في أولمبياد الشباب

16 ديسمبر 2025 18:55
16 ديسمبر 2025 18:55

 
دبي (وام)

أعلن اتحاد الريشة الطائرة مشاركة منتخب الإمارات في أولمبياد الشباب والمقررة في العاصمة السنغالية داكار 2026 من خلال اللاعب ريان ملحان، وذلك بعد النتائج التي حققها اللاعب خلال الفترة الماضية على كافة المستويات المحلية والقارية.
وأوضحت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن اللاعب يتواجد حالياً ضمن برنامج النخبة بدعم من وزارة الرياضة، مشيرة إلى أن إنجاز المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق والتي اختتمت أمس في خورفكان يعد دافعاً كبيراً لجميع اللاعبين من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، إذ تنتظر المنتخب الوطني عدة مشاركات خارجية، أبرزها البطولة العربية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الحدث الأبرز الذي يقام فبراير المقبل في أبوظبي، وهو «ألعاب الماسترز».

الريشة
الريشة الطائرة
نورة الجسمي
أولمبياد الشباب
