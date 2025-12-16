موسيالا يعود البايرن بعد غياب 164 يوماً

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
16 ديسمبر 2025 19:15


ميونيخ (د ب أ)
عاد جمال موسيالا، صانع ألعاب بايرن ميونيخ، إلى تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، بعد غياب طويل دام 164 يوما بسبب إصابته بكسر في الساق، وقبل ستة أشهر من مباراة ألمانيا ضد كوراساو في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم.
وأعلن بايرن في بيان له أن زملاء موسيالا في الفريق استقبلوه بحفاوة شديدة، وشارك موسيالا في عمليات الإحماء وتدريبات خفيفة بالكرة قبل أن يستأنف برنامجه التأهيلي بشكل فردي.
ويخوض بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، مباراته الأخيرة هذا العام أمام هايدنهايم، يوم الأحد المقبل، وذلك قبل استراحة منتصف الموسم. وقال فينسنت كومباني مدرب بايرن إنه لا يريد الضغط على موسيالا أو الجهاز الطبي بشأن موعد عودة اللاعب الشاب، لكن هناك توقعات بأنه سيكون جاهزا في يناير.
وإذا استعاد موسيالا لياقته البدنية، سينضم لقائمة ألمانيا في كأس العالم الذي سينطلق خلال يونيو المقبل. وأصيب موسيالا بكسر في ساقه وخلع في كاحله خلال مواجهة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية خلال يوليو الماضي.

