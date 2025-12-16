فيرنانديز: مانشستر يونايتد كان يريد رحيلي في الانتقالات الماضية



لندن (د ب أ)

صرح البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانششتر يونايتد الإنجليزي أن ناديه كان يريد رحيله عن صفوف الفريق، وذلك عندما قدم الهلال السعودي عرضاً مالياً ضخماً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفادت تقارير صحفية أن الهلال كان على استعداد لدفع 135 مليون دولار من أجل ضم فيرنانديز 31 عاماً لاعب خط الوسط، حيث كان سيحصد البرتغالي الدولي راتب يصل إلى 940 ألف دولار أسبوعياً، لكن برونو في النهاية استمر مع الفريق بعد حديث مع مدربه ومواطنه روبن أموريم.

وفي حوار مع قناة «كانال 11»التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قال فيرنانديز، إنه شعر بأن هناك شخصيات كبرى في يونايتد تسعى لتحقيق مكاسب مالية من وراء الصفقة. وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «إيبولا» البرتغالية: «كان من الممكن أن أرحل في الانتقالات الأخيرة، كنت سأحصل على مقابل مادي أكبر... كنت سأرحل الموسم الماضي وكان من الممكن أن أحصل على ألقابا هذا الموسم، لكنني قررت ألا أرحل، ليس فقط لأسباب عائلية لكن بالأساس لأنني أحب النادي».

وأضاف: «من جهة النادي كنت أشعر بأنني لو رحلت لن يكون الأمر بهذا السوء، وهذا الأمر جرحني قليلا، والأكثر من كونه جرحني فقد جعلني حزيناً». وتابع: «أنا لست لاعباً فوق النقد، فأنا دائماً متاح، ودائماً ما أعطي أفضل ما لدي».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن برونو قوله أيضاً: «إذا انتقلت للعب في السعودية فسأفعل ذلك لا لأجل المال، لكنني سأذهب لتغير نمط حياتي، وأبنائي أيضاً سيعشون في أجواء مشمسة، بعد ست سنوات من البرد والمطر في مانشستر، ولأنني سألعب حينئذ في دوري متطور».