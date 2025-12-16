الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرنانديز: مانشستر يونايتد كان يريد رحيلي في الانتقالات الماضية

فيرنانديز: مانشستر يونايتد كان يريد رحيلي في الانتقالات الماضية
16 ديسمبر 2025 19:54


لندن (د ب أ)
صرح البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانششتر يونايتد الإنجليزي أن ناديه كان يريد رحيله عن صفوف الفريق، وذلك عندما قدم الهلال السعودي عرضاً مالياً ضخماً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأفادت تقارير صحفية أن الهلال كان على استعداد لدفع 135 مليون دولار من أجل ضم فيرنانديز 31 عاماً لاعب خط الوسط، حيث كان سيحصد البرتغالي الدولي راتب يصل إلى 940 ألف دولار أسبوعياً، لكن برونو في النهاية استمر مع الفريق بعد حديث مع مدربه ومواطنه روبن أموريم.
وفي حوار مع قناة «كانال 11»التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قال فيرنانديز، إنه شعر بأن هناك شخصيات كبرى في يونايتد تسعى لتحقيق مكاسب مالية من وراء الصفقة. وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «إيبولا» البرتغالية: «كان من الممكن أن أرحل في الانتقالات الأخيرة، كنت سأحصل على مقابل مادي أكبر... كنت سأرحل الموسم الماضي وكان من الممكن أن أحصل على ألقابا هذا الموسم، لكنني قررت ألا أرحل، ليس فقط لأسباب عائلية لكن بالأساس لأنني أحب النادي».
وأضاف: «من جهة النادي كنت أشعر بأنني لو رحلت لن يكون الأمر بهذا السوء، وهذا الأمر جرحني قليلا، والأكثر من كونه جرحني فقد جعلني حزيناً». وتابع: «أنا لست لاعباً فوق النقد، فأنا دائماً متاح، ودائماً ما أعطي أفضل ما لدي».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن برونو قوله أيضاً: «إذا انتقلت للعب في السعودية فسأفعل ذلك لا لأجل المال، لكنني سأذهب لتغير نمط حياتي، وأبنائي أيضاً سيعشون في أجواء مشمسة، بعد ست سنوات من البرد والمطر في مانشستر، ولأنني سألعب حينئذ في دوري متطور».

أخبار ذات صلة
ماريسكا يستعيد السعادة
694.1 مليون جنيه إسترليني إيرادات مانشستر سيتي لموسم 2024 - 2025
مانشستر يونايتد
سوق الانتقالات
الهلال السعودي
الدوري الإنجليزي
برونو فيرنانديز
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©