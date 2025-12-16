الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«دمعة» تحرز ناموس اللقايا والخنجر لـ «الظبي» في مهرجان أم القيوين للهجن

«دمعة» تحرز ناموس اللقايا والخنجر لـ «الظبي» في مهرجان أم القيوين للهجن
16 ديسمبر 2025 19:57

 
أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، منافسات اليوم الثاني من مهرجان أم القيوين التاسع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وبمتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في ميدان اللبسة، بمشاركة كبيرة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت منافسات اليوم الثاني إقامة أشواط الرموز الرئيسية لسن اللقايا للجماعة أبكار وجعدان في الفترة الصباحية لمسافة 5 كيلومترات، وأشواط الرموز الرئيسية لسن اللقايا للشيوخ أبكار وجعدان في الفترة المسائية لمسافة 5 كيلومترات.
وأسفرت نتائج أشواط الفترة المسائية عن فوز «دمعة» للشيخ محمد بن خالد بن حمدان النعيمي والمضمر سعيد بن فايل الزرعي بالشوط الأول، وذهب خنجر الشوط الثاني لـ «الظبي» للشيخ محمد بن خالد بن حمدان النعيمي والمضمر سعيد بن فايل الزرعي.
وكان الشوط الثالث من نصيب «الدانة» للشيخ محمد بن بطي آل حامد والمضمر مختار أحمد عبدالملك، وذهب الشوط الرابع لـ «مصوب» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والمضمر علي خليفة بن عنتر الغفلي، والشوط الخامس «النسيم» للشيخ حميد بن عبدالله بن راشد النعيمي، والمضمر عبيد بن سالم.
وأسفرت الأشواط الرئيسية في الفترة الصباحية عن فوز «زعفران» لعبدالله بن ثعيلب حمد الهاجري بالشوط الأول، وذهب الشوط الثاني لـ «وصفة» لسيف محمد بن محمد بن شيبان المنصوري، وفي الشوط الثالث فاز «نمران» لحمد سعيد آل سالمين المنصوري، والشوط الرابع «غزر» لمشعل راشد بن سيف الشعالي العليلي. والشوط الخامس «حايل» لمحمد سعيد بالكيله العامري، والشوط السادس «شاهين» لسالم علي محمد البطيني، والشوط السابع «معزم» لحمد سالم حمد الزرعي، والشوط الثامن «مطفيه» لمظفر عبدالله سالم التبعي، والشوط التاسع «مراسيم» لسالم محمد سالم الوهيبي، والشوط العاشر «المرسل» لأحمد سعيد بالمر السبوسي.
وقام سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، في ختام أشواط الفترة المسائية من اليوم الثاني للمهرجان، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

أم القيوين
سباقات الهجن
المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة
سباقات الهجن العربية الأصيلة
