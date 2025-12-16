«جاغا الآسيوية» و«إي إس إم» و«جيمس للتعليم» يبرمون شراكات لتطوير الجولف



العين (وام)

أعلنت أكاديمية جاغا الآسيوية للجولف، ومقرها في نادي العين للفروسية والرماية، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة «إي إس إم» للخدمات الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة جيمس للتعليم، بهدف تطوير رياضة الجولف وربطها بالمسار الأكاديمي.

وتوفر الشراكة برامج تدريبية لمختلف الأعمار والمستويات، بدءاً من المبتدئين ووصولاً إلى لاعبي النخبة، وستتولى أكاديمية جاغا تصميم وتنفيذ برامج تعليمية ورياضية متخصصة، تجمع بين التميز الأكاديمي، والتطوير الرياضي.

ويعتمد البرنامج على نظام «جاغا واي» التدريجي، المستوحى من مراحل التدرج المعتمدة في الفنون القتالية، حيث يخضع الطلبة لتقييم دوري يتيح لهم الانتقال عبر مستويات عدة، لتأهيل اللاعبين أكاديمياً ورياضياً للالتحاق بمرحلة التعليم الجامعي.

وأكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، أن هذا التعاون يسهم في توسيع نطاق البرامج المتخصصة، وبناء قاعدة واعدة من العناصر الشابة المؤهلة لمستقبل اللعبة.