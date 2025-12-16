الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
4 سباقات لكأس رئيس الدولة للقدرة في قرية بوذيب

4 سباقات لكأس رئيس الدولة للقدرة في قرية بوذيب
16 ديسمبر 2025 22:54

 
أبوظبي (وام)

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وتتضمن 4 سباقات، وهي الإسطبلات الخاصة، والسيدات والعمالقة، وجميعها لمسافة 100 كلم، بالإضافة إلى السباق المفتوح لمسافة 120 كلم، وتقام على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.
وتقام السباقات بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات في الدولة.
وتبدأ الفعاليات غداً بإجراء الفحوص البيطرية للخيول المشاركة في السباق الأول للإسطبلات الخاصة بعد غد الخميس، بجانب أوزان الفرسان، لاعتماد القوائم النهائية.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، مناسبة غالية على قلوب الجميع، برمزيتها السامية في قلوبنا، وإرثها الملهم، وأثرها المستدام، تقديراً وعرفاناً ووفاء للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة والرياضيين، ورياضة الفروسية على وجه الخصوص.
وقال إن مشاركة الفرسان والفارسات في هذه البطولة بشعار لا خاسر، والجميع فائزون؛ لأن الهدف أسمى، والحدث يستحق الاهتمام، والمشاركة تحمل معاني من الوفاء لقيادتنا الرشيدة التي رسخت في نفوسنا قيم العطاء والإبداع والتنافسية لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية، اقتداء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، في دعم هذه السباقات واستدامة استمراريتها عبر الأجيال.
وشدد على حرص اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بإخراج الحدث بأفضل درجات ومؤشرات النجاح الفني، وتوفير بيئة محفزة ومشجعة للفرسان والفارسات، وتقديم نسخة مميزة تضاف إلى سجلات البطولة الناجحة على مدار تاريخها، لتعزيز السمعة المرموقة لدولة الإمارات في رياضة الفروسية.

