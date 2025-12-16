«الشراع الحديث» يشارك في بطولة آسيا المؤهلة إلى مونديال البرازيل



دبي (وام)

أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث مشاركة منتخبنا الوطني للشراع الحديث، فئة اليخوت «SSL»، في بطولة آسيا التي تستضيفها تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر الحالي، والمؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في البرازيل عام 2026.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة القارية بـ9 لاعبين هم: عادل خالد «قائد الفريق»، ويوسف البستكي، ومحمد خليفة حارب، وأحمد الطاهر، وعلي الحمادي، وعثمان الحمادي، وسيف الحمادي، والجازية المحيربي، وجمال السويدي، حيث ينافس المنتخب ضمن فئة يخوت «SSL 47».

وأكد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة في البطولة الآسيوية تمثل تحدياً جديداً، يتطلع من خلاله الاتحاد إلى مواصلة حضور رياضة الشراع الحديث على المستوى القاري، لا سيما في فئة اليخوت.

وأعرب لاعبو المنتخب الوطني عن شكرهم لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، مؤكدين جاهزيتهم لخوض منافسات البطولة الآسيوية، والسعي إلى تحقيق أفضل النتائج، ونيل بطاقة التأهل إلى بطولة العالم في البرازيل.