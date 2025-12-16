«الكريكيت» يواصل التألق في «خليجي السيدات»

دبي (الاتحاد)



واصل منتخب الإمارات للكريكيت للسيدات عروضه القوية في بطولة الخليج للسيدات (T20)، المقامة حالياً في سلطنة عُمان، والتي تختتم الجمعة المقبلة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، على حساب نظيره الكويتي، ليعزز صدارته لجدول الترتيب، عقب انتصارين على منتخبي عُمان وقطر.

وبهذا الفوز، يواصل منتخب الإمارات تصدره منافسات البطولة، ما يجعله مرشحاً لتحقيق الانتصار في مباراتيه المتبقيتين ضمن مرحلة التصفيات أمام السعودية والبحرين، قبل خوض المباراة النهائية على لقب البطولة 19 الجاري، سعياً للتتويج باللقب الخليجي.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بتشكيلة مميزة من اللاعبات، بعد برنامج إعداد متكامل، بقيادة اللاعبة المخضرمة إيشا أوزا، التي تمتلك خبرة واسعة وإمكانات فنية عالية، في إطار سعي المنتخب لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية على المستويين الدولي والقاري، التي حققها خلال العامين الماضيين.

ويأتي هذا الأداء اللافت ترجمةً للدعم الكبير الذي يقدمه مجلس الإمارات للكريكيت بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والذي وفر للمنتخب الإمكانات اللازمة كافة لبلوغ المكانة التي تواكب حجم الطموحات المرسومة للعبة الكريكيت في الدولة.