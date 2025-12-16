الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ولي عهد الشارقة يُصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس إدارة نادي الدرّاجات

ولي عهد الشارقة يُصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس إدارة نادي الدرّاجات
17 ديسمبر 2025 01:16

الشارقة (وام)

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للدرّاجات، ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات برئاسة الشيخ راشد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي، وعضوية كل من: الشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، والعميد جاسم محمد بن هده السويدي، والمهندس خالد محمد عبدالله آل علي، وسالم أحمد سالم السويدي، ويوسف ميرزا الحمادي، وطارق عبدالرحمن محمد آل صالح.
وبحسب القرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

ولي عهد الشارقة
الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
نادي الشارقة للدراجات
