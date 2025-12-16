الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شراكة استراتيجية بين اتحاد الملاكمة ومجلس الملاكمة العالمي

شراكة استراتيجية بين اتحاد الملاكمة ومجلس الملاكمة العالمي
16 ديسمبر 2025 23:09

 
أبوظبي (وام)

وقع اتحاد الملاكمة اتفاقية تعاون مع كل من مجلس الملاكمة العالمي ومنظمة يورو آسيا للملاكمة، من أجل تطوير وإقامة العديد من البطولات والفعاليات الرياضية المتعلقة باللعبة في الإمارات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع شركة سبورتس سيرفس بروفشنال لتنظيم البطولات الخاصة بالاتحاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في أبوظبي بحضور أنس العتيبة، رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، وعمر الكندي، رئيس لجنة ملاكمة المحترفين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وموريسيو سليمان، رئيس مجلس الملاكمة العالمي، وغفور رحيموف، رئيس منظمة يورو آسيا، وأمير رحيموف، رئيس شركة سبورتس سيرفس بروفشنال.
وخلال المؤتمر، وقع رئيس مجلس الملاكمة العالمي على وثيقة انضمام اتحاد الإمارات للملاكمة رسمياً إلى المجلس، لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم الأحداث والفعاليات الخاصة باللعبة في الإمارات، كما تم الإعلان عن استضافة أبوظبي للمؤتمر السنوي للمجلس العالمي للملاكمة.
وأعرب أنس العتيبة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات والتي تمثل نقطة انطلاقة جديدة لاتحاد اللعبة من أجل تنظيم المزيد من البطولات والفعاليات المحلية والقارية والعالمية المتعلقة باللعبة تحت مظلة المجلس العالمي.
وقال: نتطلع دائماً إلى الأفضل من خلال البحث عن سبل تطوير اللعبة في الإمارات ونشرها بين بين أفراد المجتمع ومحبي هذه النوعية من الألعاب القتالية. إقامة المؤتمر السنوي للمجلس للمرة الأولى في الإمارات يعد انطلاقة مميزة لهذا التعاون.
من جانبه، أكد موريسيو سليمان ثقته الكبيرة في اتحاد الإمارات للملاكمة، والدور الذي يلعبه من أجل النهوض باللعبة والوصول بها إلى المكانة التي تستحقها، لافتاً إلى أن التوقيع رسمياً على وثيقة الانضمام للمجلس يعد نقطة بداية جديدة للمزيد من النجاح والتميز بين الطرفين.

