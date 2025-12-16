الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتفاقية شراكة بين ألعاب الماسترز واتحاد السلة

اتفاقية شراكة بين ألعاب الماسترز واتحاد السلة
16 ديسمبر 2025 23:13

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«دبي لكرة السلة» يشارك في أسبوع التدريب لمجلس مدربي الدوري الأوروبي
لاعب دبي للسلة ضمن قائمة الأفضل في الجولة الـ15 لليوروليج


وقعت اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز اتفاقية شراكة مع اتحاد السلة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، ضمن الاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي في أبوظبي خلال فبراير 2026، بمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم.
وقع الاتفاقية عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.
تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تشكيل الفرق الرياضية المشاركة بالتنسيق مع الأندية المحلية والأكاديميات الرياضية والجاليات المقيمة في الدولة، إضافة إلى الإشراف على الإدارة الفنية للمنافسات، وتنظيم مشاركة الحكام، بما يسهم في إنجاح الحدث وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

كرة السلة
اتحاد السلة
ألعاب الماسترز
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
عارف العواني
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©