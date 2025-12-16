اتفاقية شراكة بين ألعاب الماسترز واتحاد السلة



أبوظبي (وام)



وقعت اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز اتفاقية شراكة مع اتحاد السلة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، ضمن الاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي في أبوظبي خلال فبراير 2026، بمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم.

وقع الاتفاقية عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تشكيل الفرق الرياضية المشاركة بالتنسيق مع الأندية المحلية والأكاديميات الرياضية والجاليات المقيمة في الدولة، إضافة إلى الإشراف على الإدارة الفنية للمنافسات، وتنظيم مشاركة الحكام، بما يسهم في إنجاح الحدث وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.