«البريميرليج» وكأس أمم أفريقيا 2025.. سندرلاند أكثر المتضررين

معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في وقت أبكر من المعتاد هذا العام، حيث تقام البطولة في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير. ومن المتوقع أن يتأثر ما يصل إلى 14 نادياً من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بسفر اللاعبين إلى الدولة المضيفة المغرب، وقد يغيب اللاعبون عن 6 مباريات، أو في بعض الحالات 7 مباريات، في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، إذا وصلوا إلى المباراة النهائية.

وسيخسر سندرلاند أكبر عدد من اللاعبين بسبب بطولة "كان 2025"، بينما لا يوجد أي لاعب من؛ أرسنال وأستون فيلا وبورنموث وتشيلسي وليدز ونيوكاسل في قائمة المشاركين في كأس الأمم الأفريقية.

سندرلاند (6)

يعد سندرلاند، صاحب المركز الرابع، مفاجأة هذا الموسم، وسيكون الفريق الأكثر تضرراً بفارق كبير، حيث سيغادره 6 لاعبين، وهم الجناح المغربي شمس الدين طالبي، والظهير الموزمبيقي رينيلدو ماندافا، والمهاجم البوركيني بيرتراند تراوري، وثنائي جمهورية الكونغو الديمقراطية آرثر ماسواكو ونوح صادقي.

كما تم استدعاء لاعب الوسط السنغالي حبيب ديارا، لكنه غائب منذ سبتمبر بسبب الإصابة، ولم يتم استدعاء كل من الجناح الإيفواري سيمون أدينجرا والكاميروني بلوندي نا نوكيو، ومعظم الغائبين من اللاعبين الأساسيين في الفريق الأول، حيث شاركوا مجتمعين في 50 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مانشستر يونايتد (3)

يشهد الجانب الأيمن لمانشستر يونايتد تغييرات جذرية، حيث سيغيب عن الفريق كل من المهاجم الكاميروني برايان مبويمو، ولاعبان آخران شغلا مركز الظهير الأيمن وهما؛ الإيفواري أماد ديالو، والمغربي نصير مزراوي.

فولهام (3)

سينضم 3 لاعبين من فولهام إلى تشكيلة المنتخب النيجيري، شارك لاعب الوسط أليكس إيوبي والمدافع كالفين باسي في جميع مباريات الدوري هذا الموسم، بينما تألق الجناح صامويل تشوكويزي في المباريات الأخيرة، مسجلاً هدفين في مرمى مان سيتي في ديسمبر.

بيرنلي (3)

يشارك 3 لاعبين من بيرنلي في البطولة. سيلعب المدافع السابق لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاماً، أكسل توانزيبي، مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيمثل المهاجم لايل فوستر منتخب جنوب أفريقيا، بينما سيمثل صانع الألعاب حنبعل المجبري منتخب تونس.

مانشستر سيتي (2)

يُشارك لاعبان من مان سيتي، الساعي للفوز باللقب، في كأس الأمم الأفريقية، لكن لم يلعب أي منهما كثيراً هذا الموسم بسبب الإصابة، وشارك المهاجم المصري عمر مرموش أساسياً في مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما شارك الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري أساسياً في 3 مباريات.

توتنهام (2)

يشارك لاعبان من خط وسط توتنهام في كأس الأمم الأفريقية، وهما المالي إيف بيسوما والسنغالي بابي مطر سار، ولم يلعب بيسوما مع توتنهام هذا الموسم، وخضع لعملية جراحية في الكاحل في أكتوبر الماضي. وسيكون محمد قدوس متاحاً لناديه بعد فشل منتخب غانا في التأهل.

وستهام (2)

وسيفتقد وستهام المتعثر ظهيريه الأساسيين لعدة أسابيع. سينضم الظهير الأيمن آرون وان بيساكا إلى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما يتواجد الظهير الأيسر الحاج مالك ضيوف ضمن تشكيلة منتخب السنغال.

وولفرهامبتون (2)

وسيخسر وولفرهامبتون، متذيل ترتيب البريميرليج والذي لم يحقق أي فوز، لاعبين اثنين، سينضم المدافع إيمانويل أغبادو إلى منتخب ساحل العاج، بينما سيغادر أيضاً لاعب زيمبابوي تاواندا تشيريوا، الذي لم يلعب مع وولفرهامبتون هذا الموسم.

وغاب المهاجم النيجيري تولو أروكوداري عن قائمة بلاده بعد فشله في تسجيل أي هدف هذا الموسم في البريميرليج، كما لم يتم اختيار لاعب زيمبابوي مارشال مونيتسي رغم مشاركته في 13 مباراة في الدوري هذا الموسم. ولم يتم اختيار الظهير الأيسر الكاميروني جاكسون تشاتشوا أيضاً، و لم يلعب تشيريوا مع وولفرهامبتون هذا الموسم، بينما يُعد باقي اللاعبين من العناصر الأساسية في الفريق.

إيفرتون (2)

وسيخسر إيفرتون لاعبين من تشكيلته الأساسية، كلاهما سينضم إلى منتخب السنغال المهاجم إيليمان ندياي، ولاعب الوسط إدريسا جاي، ولم يشارك المدافع الشاب آدم أزنو مع المنتخب المغربي منذ انتقاله من بايرن ميونيخ إلى إيفرتون، وغاب عن التشكيلة مجدداً، ولم يتأهل منتخب غينيا بيساو، الذي يلعب له نوربيرتو بيتو.

نوتنجهام (2)

ويوجد لاعبان من نوتنجهام سيغادران للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث يتواجد لاعب الوسط إبراهيم سانجاري ضمن تشكيلة منتخب ساحل العاج، كما انضم المدافع ويلي بولي إلى التشكيلة رغم قلة مشاركاته في البريميرليج، وأما الظهير أولا أينا والمهاجم تايوو أوونيي، فلم يتم اختيارهما لمنتخب نيجيريا. لم يلعب أينا منذ خضوعه لعملية جراحية في أوتار الركبة سبتمبر الماضي، بينما لم يكن أوونيي ضمن تشكيلة المنتخب هذا العام.

برينتفورد (2)

وسيغادر لاعبان من برينتفورد إلى كأس الأمم الأفريقية، أحدهما لاعب أساسي في الفريق الأول، حيث سيشارك دانجو واتارا، صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي، مع منتخب بوركينا فاسو، أما لاعب الوسط فرانك أونيكا، الذي لم يلعب سوى 88 دقيقة في الدوري هذا الموسم، فيلعب مع منتخب نيجيريا.

ليفربول (1)

سيخسر ليفربول، صاحب المركز الثامن في البريميرليج، لاعباً واحداً فقط في كأس الأمم الأفريقية، لكن هذا اللاعب يعدّ من أعظم لاعبيه على مر التاريخ، رغم استبعاده مؤخراً، فمن المؤكد أن محمد صلاح، الذي سجل 5 أهداف حتى الآن في موسم مخيب للآمال، سيكون ضمن تشكيلة المنتخب المصري.

برايتون (1)

سيفتقد برايتون خدمات لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا، الذي شارك أساسياً في جميع مباريات الفريق تقريباً هذا الموسم، ولم يتأهل منتخب غامبيا بقيادة يانكوبا مينته.

كريستال بالاس (1)

تعد خسارة الجناح السنغالي إسماعيلا سار، الذي سجل 8 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، أكبر ضربة لكريستال بالاس، وهناك 3 لاعبين لم يتم اختيارهم، حيث لم يلعب كل من المدافع المغربي شادي رياض، ولاعب الوسط المالي شيخ دوكوري أي مباراة رسمية منذ يناير بسبب إصابات خطيرة في الركبة، والمهاجم النيجيري كريستانتوس أوتشي، الذي سجل هدفاً ضد شيلبورن في الدوري الأوروبي، لكنه لم يستدعَ للمنتخب.