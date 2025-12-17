الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مونديال الفورمولا 1 بالشارقة.. «أبوظبي للزوارق» يغازل منصة الختام

مونديال الفورمولا 1 بالشارقة.. «أبوظبي للزوارق» يغازل منصة الختام
17 ديسمبر 2025 09:26

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، التي تستضيفها إمارة الشارقة يومي السبت والأحد 20 و21 ديسمبر، وسط طموحات كبيرة بإنهاء الموسم بصورة قوية، وتحقيق لقب الجولة الختامية، بعد ابتعاده عن المنافسة على اللقب العام للبطولة هذا الموسم.
ويتطلع الفريق من خلال متسابقيه إريك ستارك قائد زورق أبوظبي 6، ومنصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 5، إلى الصعود لمنصات التتويج في جولة الختام، وتقديم أداء قوي يعكس مكانة الفريق وخبرته الطويلة في البطولة العالمية، خاصة في ظل المستويات المتقدمة التي أظهرها الفريق خلال الجولات الماضية.
ويحتل المتسابق إريك ستارك حالياً المركز السابع في الترتيب العام للبطولة، ويسعى مع زميله منصور المنصوري إلى استثمار جولة الشارقة بأفضل صورة ممكنة، وإنهاء الموسم بنتائج إيجابية تعزز حضور فريق أبوظبي للزوارق السريعة، وتؤكد قدرته على المنافسة في أقوى البطولات العالمية لرياضة الزوارق السريعة.

