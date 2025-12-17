الباقي 4 أهداف.. مبابي يستعد لتحطيم «قياسية رونالدو»!

معتز الشامي (أبوظبي)

أثبت كيليان مبابي في عام 2025 أنه لاعب حاسم لريال مدريد، وقادر على تحطيم الأرقام القياسية، وهو الواقع الذي يجعله يطمح إلى تجاوز رقم كريستيانو رونالدو الذي بدا مستحيلاً، لكن قبل نهاية العام، قد يعادل رقم النجم البرتغالي.

ويعد كريستيانو رونالدو أكثر لاعب في ريال مدريد تسجيلاً للأهداف في سنة تقويمية واحدة (59 هدفاً)، حيث حقق هذا الرقم القياسي عام 2013. وبدا وكأنه من المستحيل على أي لاعب تحطيمه، لكن مبابي بات الآن على بعد 3 أهداف فقط، بعد هدفه في مرمى ألافيس في الدوري الإسباني.

ورفع كيليان رصيده مع ريال مدريد في عام 2025 إلى 56 هدفاً، وقد صعّب غيابه عن مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا فرصه في معادلة الرقم القياسي، لكن بالنظر إلى أنه مبابي، فلا يزال لديه فرصة لتحقيق ذلك.

لكن كم عدد المباريات المتبقية لمبابي لمعادلة رقم كريستيانو رونالدو القياسي!! حيث يتبقى لريال مدريد مباراتان في عام 2025 قبل فترة التوقف وعطلة عيد الميلاد، اليوم الأربعاء، ويحل الفريق ضيفاً على تالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ويختتم الموسم يوم السبت بمواجهة إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو. هاتان المباراتان هما الأخيرتان اللتان يمكن لمبابي من خلالهما زيادة رصيده التهديفي.

ويعرف كيليان طريقة تسجيل 3 أو 4 أهداف في مباراة واحدة مع ريال مدريد، حيث فعلها ضد مانشستر سيتي ومؤخراً ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، وهذا سيمكّنه من معادلة، أو تجاوز رقم كريستيانو رونالدو القياسي.

ولا أحد يشك في أن مبابي يمتلك المهارة والإمكانات لمنافسة كريستيانو رونالدو، مع ذلك، ستكون حالته البدنية أكبر عائق أمام تحقيق ذلك، وقد يتسبب هذا في غيابه عن مباراة تالافيرا، وهي مباراة تبدو، نظرياً، أسهل فوزاً.

ولم يشارك مبابي في مباراة مانشستر سيتي، ولعب ضد سيلتا فيجو رغم الألم الذي أصيب به في إصبعه خلال المباراة، ثم عاد إلى التشكيلة الأساسية أمام ألافيس، رغم أنه لم يتعاف من إصابته إلا مؤخراً، ولذا، قد يغيب عن مباراة كأس الملك من أجل الحصول على المزيد من الراحة، واجه مبابي صعوبات في بداية مسيرته مع ريال مدريد، لكن في عام 2025 بدأ مستواه الأفضل بالظهور، ومع ذلك، لم ينته موسمه الأول كما كان متوقعاً للفريق.

لكن على الصعيد الفردي، فاز بجائزة بيتشيتشي (هداف الدوري الإسباني) والحذاء الذهبي الأوروبي، مما منحه دفعة قوية هذا الموسم.