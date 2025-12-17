الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«فيفا» يستجيب لمطالب جماهيرية ويخفض أسعار التذاكر المونديالية

«فيفا» يستجيب لمطالب جماهيرية ويخفض أسعار التذاكر المونديالية
17 ديسمبر 2025 10:15

ميامي(أ ب)
خفّض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسعار بعض تذاكر نهائيات كأس العالم إلى 60 دولاراً، لأكثر مشجعي المنتخبات ولاء، بعد ردود فعل عالمية غاضبة.
وأكد فيفا توفير تذاكر بسعر 60 دولاراً لجميع مباريات البطولة في أميركا الشمالية، وسيتم توزيعها على الاتحادات الوطنية التي تشارك منتخباتها في البطولة، وسوف تتولى هذه الاتحادات تحديد كيفية توزيعها على المشجعين الأكثر ولاء الذين حضروا مباريات سابقة على أرضهم وخارجها.
وسبق أن عبر المشجعون حول العالم عن صدمتهم وغضبهم الأسبوع الماضي بعد أن شاهدوا خطط الفيفا المتعلقة بالتذاكر، والتي لم تمنح الفرق المشاركة أي تذاكر ضمن الفئة الأقل سعراً.
وتراوحت أسعار التذاكر الأرخص بين 120 و265 دولاراً لمباريات دور المجموعات، التي لا تشمل مباريات المنتخبات المضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات حادة، خاصة في أوروبا، بسبب استراتيجيته لتسعير تذاكر كأس العالم.
ولم يحدد «فيفا» بشكل دقيق السبب وراء هذا التغيير الجذري في استراتيجيته، لكنه قال إن الأسعار المخفضة صممت لدعم المشجعين المسافرين لمتابعة منتخبات بلادهم في البطولة.
وستكون بطولة كأس العالم في أميركا الشمالية، هي الأولى التي تضم 48 منتخباً، بعد أن كانت تقام في السابق بمشاركة 32 منتخباً، ومن المتوقع أن تحقق مكاسب للفيفا بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل.
وواجه «فيفا» انتقادات من روابط المشجعين الأسبوع الماضي، حيث اتهمته رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا ب«خيانة جسيمة» للجماهير، وحثت الفيفا على وقف عملية بيع حصص الاتحادات الأعضاء المشاركة.
وقال مسؤول في الفيفا على اطلاع بالمناقشات: «الطلب على التذاكر كان هائلاً، حيث تجاوز 20 مليون طلب حتى الآن في هذه المرحلة الأخيرة. لقد استمعنا إلى الآراء، وهذه الفئة الجديدة هي الشيء المناسب».
وأضاف: «سيتعين على الاتحادات تحديد الجهات الأنسب لتلقي هذه الحصص، فهي بطولة فريدة من نوعها، وسوقها فريد من نوعه في الولايات المتحدة تحديداً، حيث يتاح إعادة البيع عبر منصات ثانوية»، مضيفاً أن «الطلب مرتفع للغاية».

