برشلونة يجتاز اختبار الدرجة الثالثة بصعوبة!

جوادالاخارا (رويترز)

سجل أندرياس كريستنسن وماركوس راشفورد هدفين متأخرين قادا برشلونة إلى فوز صعب 2-صفر على فريق الدرجة الثالثة جوادالاخارا، والتأهل على حسابه إلى دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وعانى برشلونة خلال المباراة التي احتضنها ملعب بيدرو إسكارتين، إذ استحوذ على الكرة بنسبة تزيد على 80%، لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع محكم من خمسة لاعبين.

ورغم فارق المستوى، شكل جوادالاخارا تهديداً متكرراً على برشلونة عبر الهجمات المرتدة.

وأشرك هانسي فليك مدرب برشلونة اللاعبين الأساسيين باو كوبارسي وأليخاندرو بالدي وجول كوندي وبيدري من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 77، إذ أرسل فرينكي دي يونج عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها المدافع كريستنسن ليوجهها بضربة رأس، وارتطمت الكرة بخوليو مارتينيز لاعب جوادالاخارا قبل أن تستقر في الشباك.

وكاد أصحاب الأرض أن يردوا على الفور، إذ أطلق ساليفو كاروبيتشي تسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكن حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن - الذي خاض أول مباراة له مع برشلونة منذ مايو أيار - تألق في التصدي للكرة وحولها فوق العارضة.

وتبددت آمال جوادالاخارا في العودة في اللحظات الأخيرة، عندما مرر لامين يامال تمريرة متقنة إلى المهاجم الإنجليزي راشفورد، الذي استعرض رباطة جأش كبيرة، إذ راوغ الحارس داني فيسنتي بحركة سريعة قبل أن يسدد الكرة في الشباك الخالية.

وقال كوبارسي لقناة تي.في.إي «هذه مباريات شائكة، إن الفرق تبذل قصارى جهدها، ويكون علينا أن نفعل الشيء نفسه».

وأضاف: «في الشوط الثاني، رفعنا وتيرة اللعب وحركناهم من جانب إلى آخر لإرهاقهم. ومع مرور الوقت، ازداد إرهاقهم، وكانت هذه نقطة حاسمة. لقد لعبوا بشكل رائع».