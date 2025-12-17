ماريسكا يستعيد السعادة

لندن (رويترز)

قال إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، إنه يشعر بالسعادة في النادي بعدما حجز الفريق مقعده في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عقب الفوز 3-1 على كارديف سيتي أمس الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من إعرابه عن إحباطه بسبب المشاكل التي تحدث خلف الكواليس.

وقال ماريسكا، عقب الفوز على ضيفه إيفرتون 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، والذي أنهى سلسلة من أربع مباريات دون انتصار، إنه مر «بأسوأ 48 ساعة» منذ توليه المهمة، مشيراً إلى نقص الدعم.

لكن عند صفارة النهاية أمس، احتفل ماريسكا مع الجماهير التي هتفت باسمه بعد ثنائية أليخاندرو جارناتشو، وهدف بيدرو نيتو، ليضعا الفريق في المربع الذهبي.

وقال للصحفيين: «أنا سعيد فقط، سنخوض قبل نهائي آخر، وأعتقد أن هذا ما يستحقه المشجعون. كانت ليلة رائعة. في بعض الأحيان، عندما لا تحقق الفوز، يسود الحزن، وهذا أمر طبيعي. بشكل عام، كان المشجعون دائماً خلف الفريق».

وأضاف ماريسكا، الذي رفض الخوض في تفاصيل تصريحاته السابقة: «هذه هي نوعية المباريات التي تجعلني أحب اللاعبين أكثر، لأنها مواجهات محفوفة بالمخاطر، ومن السهل التعثر فيها. لم أتحدث مع أي شخص، لا بأس بذلك. لطالما قلت إنني سعيد منذ اليوم الأول، والليلة لم يختلف الأمر». ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، وسيحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل.