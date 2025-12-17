الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سأصدم العالم».. جيك بول يشعل الأجواء قبل نزال جوشوا!

«سأصدم العالم».. جيك بول يشعل الأجواء قبل نزال جوشوا!
17 ديسمبر 2025 11:45

لندن (د ب أ)
قال جيك باول إنه يخطط لأن «يصدم العالم»، و«تحقيق أكبر انتصار في تاريخ الرياضة»، حيث يستعد لمواجهة الملاكمة البريطاني أنتوني جوشوا في نزال بميامي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن اليوتيوبر، الذي تحوّل إلى ملاكم، سيلتقي مع بطل العالم في الوزن الثقيل السابق في نزال من ثماني جولات بعد غد الجمعة.
وقال بول بعد خروجه من الحلبة عقب تدريب علني: «أحدنا سينام - هذا ما سيحدث هنا. هذا هو جوهر نزال الوزن الثقيل».
وكان جوشوا، بطل العالم مرتين، يحمل لقب بطل العالم الموحد في وزن الثقيل من عام 2017 إلى 2019، ثم مرة أخرى من 2019 إلى 2021.
وقال البطل السابق لوسائل الإعلام: إنه «شرف» له أن يتم دعوته لخوض نزال في الولايات المتحدة.
وأضاف:«يجب أن أمنحه الاحترام لقبوله هذا النزال، لأنني جاهز تماماً».
وياتي هذا النزال وسط أنباء عن الترتيب لإقامة نزال طال انتظاره بين جوشوا وتايسون فيوري في الرياض.
وتشير التقارير إلى أن فيوري وجوشوا سيخوضان نزالات منفصلة في بداية عام 2026 ضمن فعاليات موسم الرياض.
ولم يسبق لبطلي العالم السابقين في الوزن الثقيل أن تواجها من قبل في نزال واحد، رغم اقترابهما من خوض مواجهة في عام 2021، لكنها لم تر النور، وكانت ستقام على لقب بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل.

