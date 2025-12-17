سواريز يجدّد مرافقة ميسي!

واشنطن (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن لويس سواريز يعتزم تمديد تعاقده مع فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم. ووفقاً لموقع «ذي أثلتيك» فإن إنتر ميامي بصدد إنهاء اتفاق جديد مع المهاجم الأوروجواياني، الذي يقترب من إتمام عامه الـ39، للاستمرار مع الفريق في موسم 2026، ليبقى بجوار رفيقه ميسي والذي سبق أن لعب بجواره في برشلونة لعدة سنوات.

وبعد فوز إنتر مياني بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم قبل أسابيع قليلة، سادت حالة من الشك حول مستقبل سواريز في الفريق، حيث لم يشارك في المباراة النهائية. إلا أن هذا الغموض تبدد سريعاً بعدما أكد المالك خورخي ماس، عقب التتويج باللقب، أن عودة سواريز كانت بالفعل قيد الدراسة. وقدم سواريز موسماً قوياً على صعيد الأرقام، حيث سجل 17 هدفاً ومرر 17 تمريرة حاسمة في 50 مباراة بمختلف المسابقات.