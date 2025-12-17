الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سواريز يجدّد مرافقة ميسي!

سواريز يجدّد مرافقة ميسي!
17 ديسمبر 2025 12:20

واشنطن (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن لويس سواريز يعتزم تمديد تعاقده مع فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم. ووفقاً لموقع «ذي أثلتيك» فإن إنتر ميامي بصدد إنهاء اتفاق جديد مع المهاجم الأوروجواياني، الذي يقترب من إتمام عامه الـ39، للاستمرار مع الفريق في موسم 2026، ليبقى بجوار رفيقه ميسي والذي سبق أن لعب بجواره في برشلونة لعدة سنوات.
وبعد فوز إنتر مياني بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم قبل أسابيع قليلة، سادت حالة من الشك حول مستقبل سواريز في الفريق، حيث لم يشارك في المباراة النهائية. إلا أن هذا الغموض تبدد سريعاً بعدما أكد المالك خورخي ماس، عقب التتويج باللقب، أن عودة سواريز كانت بالفعل قيد الدراسة. وقدم سواريز موسماً قوياً على صعيد الأرقام، حيث سجل 17 هدفاً ومرر 17 تمريرة حاسمة في 50 مباراة بمختلف المسابقات.

أخبار ذات صلة
بعد 125 مباراة مع برشلونة.. «يامال 78» و«ميسي 81»
سواريز يجدد عقده مع إنتر ميامي
ميسي
لويس سواريز
إنتر ميامي
آخر الأخبار
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
الرياضة
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©