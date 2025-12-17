«نون» و«بهنسالي» يفتتحان دوري البولو بالفوز

دبي (الاتحاد)

حقق فريق نون فوزاً مستحقاً على منافسه فريق جهانجيري في المباراة الافتتاحية، ضمن احتفالية دوري الحبتور للبولو 2025 التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة أربعة فرق هي (نون وجهانجيري وبهنسالي وأكويتي RGF) وبهانديكاب 6 جول وتختتم يوم السبت المقبل.

وجاء فوز فريق نون بقيادة راشد العبار ومعه محمد خالد وبطي البريدي وتوماس أريارتي على حساب منافسه جهانجيري بقيادة سعد جهانجيري ومعه طارق الحبتور وأجناسيو بيريز وسانتوس أريارتي وبنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف، بعد مباراة قوية غلب عليها الحذر في البداية كونها مباراة افتتاحية لا يعرف حدهما عن منافسه نقاط القوة والضعف.

وفي المباراة الثانية نجح فريق بهنسالي بقيادة ريشي بهنسالي ومعه ويل باشيلور وأريل بونسي وسيبا دوني في تحقيق فوزه الأول على فريق أكويتي RGF بقيادة إيدن كتماوي ومعه روماين فريز وعلى جولاند وخوان جيفارا وبنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف بعد مباراة كانت أكثر حذراً من سابقتها.

وتستكمل منافسات البطولة غداً حيث تقام مباريات الدور قبل النهائي في الثانية والنصف من بعد الظهر بلقاء فريق نون وفريق أكويتي RGF وفي الساعة الثالثة والنصف يلعب فريق بهنسالي أمام فريق جهانجيري، وسيكون عشاق البولو على موعد مع نهائي البطولة يوم السبت مع الفريقين الأول والثاني في الترتيب، ليتنافسا على الكأس فيما سيلعب الفريقين أصحاب المركزين الثالث والرابع على كأس الترضية.