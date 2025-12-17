الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

30 ألف متسابق يستعدون لرسم لوحة ماراثون دبي بعد 40 يوماً

30 ألف متسابق يستعدون لرسم لوحة ماراثون دبي بعد 40 يوماً
17 ديسمبر 2025 12:30

دبي (الاتحاد)
قبل 40 يوماً على انطلاقة النسخة الـ25 لماراثون دبي العالمي، الحدث الأبرز المقرر إقامته في الأول من فبراير 2026، أصبح مسرح الحدث مثار اهتمام اللجنة المنظمة سواء خط السير أو البداية والنهاية، وكل متطلبات الحدث لتأمين سلامة المشاركين والمتابعين على حد سواء.
وأبدت الدوائر الحكومية في دبي اهتماماً كبيراً، بدءاً من مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والواصلات وشرطة دبي وبلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة وأكاديمية شرطة دبي.
كما أعلن مترو وتاكسي دبي حالة التأهب القصوى للإسهام في إنجاح الحدث، وتسهيل مهمة الوصول والمغادرة للكم الهائل من المشاركين والمتابعين، حيث يتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 30 ألف في السباقات الثلاثة «السباق الرئيس للنخبة، ومسافته 42.195 كيلو متر، والسباق الجماهيري، ومسافته 10 كيلومترات، وسباق العائلات، ومسافته 4 كيلومترات»، كما يتوقع مشاركة قياسية من العدائين المواطنين.
ويذكر أن النسخة المقبلة سوف تشهد مشاركة 50 عداءً من كينيا وإثيوبيا، بينهم 40 سيدة من الدولتين في السابق الرئيس «النخبة».
ويُعتبر «ماراثون دبي» أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية التي تشهدها المنطقة، ويُتيح للمشاركين فيه من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمشاهدة أبرز المعالم في هذه المنطقة، مثل برج العرب ومدينة جميرا، وعبور طريق «جميرا بيتش»، وتُقام نسخة العام 2026 منه في الأول من فبراير، على شارع أم سقيم.
يحمل ماراثون دبي شهادة العلامة الذهبية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اعترافاً بمعاييره المهنية وجاذبيته العالمية. ومنذ نسخته الأولى، استقطب باستمرار رياضيين دوليين، وحقق معايير تنافسية عالية، وأصبح واحداً من أبرز عشرة ماراثونات في العالم.
وبعيداً عن الجانب الرياضي، يؤدي الحدث دوراً بارزاً في الترويج لدبي وجهة للسياحة الرياضية العالمية. إذ يخلق نشاطاً اقتصادياً كبيراً، خاصة في قطاعي الضيافة والخدمات خلال أسبوع السباق.

 

أخبار ذات صلة
شرطة دبي: 22 نقطة تمركز للتعامل مع التقلبات الجوية
شرطة دبي تحذر الجمهور من ارتياد البحر وركوب الوسائل البحرية
ماراثون دبي العالمي
شرطة دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
الرياضة
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©