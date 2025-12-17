الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين

102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
17 ديسمبر 2025 12:37

عصام السيد (العين)
يحتضن نادي العين للفروسية والرماية، بمضماره أمسية سباقه الرابع لهذا الموسم غداً «الخميس»، ويتألف من 7 أشواط، وتم تخصيص جميع الأشواط للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الأمسية 490 ألف درهم، فيما تشارك فيها 102 خيل.
وينطلق الشوط الأول بمنافسات الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 2000 متر، وبمشاركة 14 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.
وخصص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 13 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.
ويشارك في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها 70 ألف درهم.
وخصص الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً عمر 3 سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.
ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» (إنتاج الإمارات)، مشاركة 15 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق تتنافس على جوائز مالية تصل إلى 70 ألف درهم.
وخصص الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.
ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1000 متر، وخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، وبمشاركة 15 خيلاًَ عمر 4 سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

