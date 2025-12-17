من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»

باريس (د ب أ)

توّج الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب لعام 2025، ضمن جوائز الأفضل «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصل ديمبيلي على الجائزة خلال حفل العشاء، الذي أقامه فيفا، أمس الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، عشية المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال) بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي.

وتفوق ديمبيلي على كل من الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال، لاعبي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين على الترتيب، اللذين تواجدا معه في قائمة المرشحين النهائية.

وكان ديمبيلي سبق وأن توّج أيضاً بجائزة «الكرة الذهبية» كأفضل لاعب في العالم هذا العام، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، بعدما حصل مع فريق العاصمة الفرنسية على ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا، بالإضافة للصعود لنهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، الصيف الماضي.

وكان ديمبيلي عاد للحياة منذ بداية العام الجاري 2025، وأثبت نفسه بقوة كواحد من أفضل لاعبي العالم بفضل تألقه مع الفريق وقيادته للفوز بالثلاثية المحلية للموسم الثاني على التوالي، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومرّت مسيرة ديمبيلي «28 عاماً» مع كرة القدم بمنحنيات عنيفة للغاية، حيث تدرّج بين ناشئي نادي رين، ولمع سريعاً بعد تصعيده للفريق الأول ليتم بيعه إلى بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 35 مليون يورو في صيف 2016، بعدما سجل 12 هدفاً في 29 مباراة بقميص رين.

ولم يبقَ الجناح الفرنسي الشاب حينها في «البوندسليجا» سوى موسم واحد، سجل خلاله 10 أهداف في 50 مباراة بقميص دورتموند، لينتقل إلى برشلونة الإسباني بصفقة ضخمة للغاية مقابل 135 مليون يورو في صيف 2017، في إطار مساعي النادي الكتالوني لتعويض نجمه البرازيلي نيمار جونيور الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف نفس العام.

ولكن برشلونة لم يستفد كثيراً بخدمات ديمبيلي تحت قيادة عدد من المدربين مثل إرنستو فالفيردي وكيكي سيتين ورونالد كومان، بسبب كثرة إصابات اللاعب الفرنسي الدولي على مدار 5 سنوات، والتي استلزمت أكثر من عملية جراحية.

وفي النصف الأخير من الموسم الخامس، توهج ديمبلي تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي قدم أفضل نسخة من اللاعب بقميص البارسا على مدار موسم ونصف الموسم، بعدما تم تجديد تعاقده لموسمين إضافيين حتى صيف 2024.

ولكن عثمان ديمبيلي قرر الرحيل سريعاً عن برشلونة في صيف 2023 مستغلاً شرطاً جزائياً في عقده بقيمه 50 مليون يورو، لينتقل إلى باريس سان جيرمان، بعدما سجل 40 هدفاً في 185 مباراة على مدار 6 مواسم مع برشلونة.

واستمرت معاناة عثمان ديمبيلي في موسمه الأول مع سان جيرمان وسط توهج زميله كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي الباريسي قبل رحيله إلى ريال مدريد في صيف 2024، بينما اكتفى ديمبيلي في وجود مبابي بتسجيل 6 أهداف فقط في 42 مباراة.

وبخلاف الإصابات، فقد عانى ديمبيلي طوال مسيرته من الرعونة في إنهاء الفرص التهديفية، وخرج بعد إحدى مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ليسخر من نفسه قائلاً: «يبدو أنني بحاجة لتثبيت مسامير في قدمي لمنعي من الانزلاق أمام مرمى المنافسين».

ولكن مع رحيل كيليان مبابي، تحرر عثمان ديمبيلي نفسياً وذهنياً، وبات يشعر بأهميته في الفريق، واستفاد أيضاً من قرار المدير الفني للفريق، لويس إنريكي، بتعديل مركزه من الجناح الهجومي إلى المهاجم الصريح أو رأس الحربة.

وانفجر عثمان ديمبلي بعد هذا التعديل التكتيكي، وزادت فاعليته بشكل كبير خاصة منذ بداية العام الجاري 2025، ليصل إجمالاً إلى تسجيل 33 هدفاً مع 13 تمريرة حاسمة في 48 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم. وكانت هذه الجائزة بمثابة مكافأة على موسم استثنائي قدمه المهاجم الديناميكي مع باريس سان جيرمان، حيث كان عنصراً حاسماً في مشوار النادي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً ثمانية أهداف وصانعاً ست تمريرات حاسمة، خلال مشوار الفريق نحو اللقب القاري.

وخلال موسم 2024/ 2025، اختير ديمبيلي للتواجد ضمن تشكيلة الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وتواجد ضمن القائمة المثالية للموسم في المسابقة المحلية، وفاز أيضاً بجائزة هداف الدوري بفضل تسجيله 21 هدفاً في 29 مباراة متساوياً مع الإنجليزي ماسون جرينوود، نجم أولمبيك مارسيليا.