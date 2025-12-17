الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي

«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
17 ديسمبر 2025 13:14

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت منافسات سباق الصقور في يومها الثالث، ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026، والذي شهد في يومه السادس تنافساً قوياً ومستويات عالية، عكست شغف المشاركين وقوة الحضور في مختلف الفئات.
وأسفرت نتائج فئة جير قرموشة بيور - محترفين جرناس، عن فوز «الصقر G2» لمالكه صالح أحمد سعيد العليلي بالمركز الأول بزمن بلغ 16,171 ثانية، فيما حل ثانياً «الصقر G7» لمالكه صالح أحمد سعيد العليلي بزمن 16,203 ثانية، وجاء في المركز الثالث «الصقر R68» لمالكه فريق دبي بزمن 16,315 ثانية.
وفي منافسات فئة جير شاهين تبع - محترفين جرناس، حقق «الصقر T1» لمالكه سيف جمال بن حريز الفلاسي المركز الأول بزمن 16,088 ثانية، وحل ثانياً «الصقر S1» لمالكه طارق عبيد سلطان بزمن 16,234 ثانية، فيما جاء ثالثاً «الصقر خطير» لمالكه بطي خلفان القبيسي بزمن 16,244 ثانية.
وشهد ختام السباق تتويج الفائزين، بحضور عبدالله بطي القبيسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وبطي حمد القبيسي عضو اللجنة المنظمة للسباق، في أجواء احتفالية عكست نجاح التنظيم وقوة المنافسات.
وتتواصل التحديات والمنافسات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي بزخم كبير، وسط إقبال واسع من المشاركين والجمهور، حيث تستمر الفعاليات المتنوعة حتى الثالث من يناير المقبل، مقدمةً تجربة رياضية وتراثية متكاملة تعزز مكانة المهرجان كأحد أبرز المهرجانات الدولية في المنطقة.

