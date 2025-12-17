الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإسطبلات الخاصة» يدشّن فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة غداً

«الإسطبلات الخاصة» يدشّن فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة غداً
17 ديسمبر 2025 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
ينطلق صباح الغد بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في فاتحة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والذي يشتمل على 4 سباقات هي سباق السيدات الذي ينطلق الجمعة لمسافة 100 كلم، وسباق العمالقة يوم السبت لمسافة 100 كلم، ثم السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم الذي يقام يوم الأحد المقبل.
وينظم سباقات المهرجان اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويُعد من أبرز الفعاليات في قرية بوذيب، حيث يشهد سنوياً منافسات قوية ومثيرة، ويشكّل هدفاً رئيسياً لمختلف الإسطبلات، من خلال سباقاته التي تتضمن أربع فئات متنوعة.
وتبلغ مسافة المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة 30 كلم ورسمت باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.
ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلم مع السرج.
وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.

أخبار ذات صلة
«إسطبلات زعبيل» تتألق في كأس رئيس الدولة للقدرة
4 سباقات لكأس رئيس الدولة للقدرة في قرية بوذيب
قرية بوذيب العالمية للقدرة
كأس رئيس الدولة للقدرة
آخر الأخبار
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
الرياضة
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©