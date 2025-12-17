الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترتيب العام يشعل موسم «باها أبوظبي» في ختام «الثانية»

الترتيب العام يشعل موسم «باها أبوظبي» في ختام «الثانية»
17 ديسمبر 2025 15:19

أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت منافسات الجولة الثانية من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي 2025 - 2026، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وسط مشاركة واسعة من نخبة المتسابقين المحليين ومن مختلف دول العالم، في أجواء تنافسية عكست المكانة المتنامية للبطولة على خريطة رياضات المحركات الصحراوية.
وشهدت الجولة الثانية التي أقيمت في منطقة الظفرة بصحراء ليوا استمرار المنافسات القوية في مختلف الفئات، حيث تنافس المتسابقون عبر الكثبان الرملية الخلابة المليئة بالتحديات، التي جمعت بين السرعة والدقة والقدرة على التحمل، وأسهمت في إعادة ترتيب مراكز الصدارة في الترتيب العام بعد جولتين في هذا الموسم.
وفي فئة السيارات (أوتو)، واصل الثنائي البريطاني ديفيد مابز وملاحه ديفيد ماكبريد تألقهما، بالحفاظ على صدارة الترتيب العام لفئة (تي 3) بعد تحقيقهما العلامة الكاملة بـ25 نقطة في الجولتين الأولى والثانية ليصبح في رصيدهما 50 نقطة.
كما اشتّدت المنافسة في فئة (تي 4) مع تقارب مجموع النقاط بين كل من الكندي بسام كرنفلي وملاحه وليم أفينانت برصيد 40 نقطة، والإماراتي عاطف الزرعوني وملاحه باتريك مكمورن برصيد 38 نقطة، في تأكيد واضح على قوة المشاركة الإقليمية والعالمية.
وفي فئة الباجي (إس إس في)، فرض الروسي مكسيم ديكين نفسه في صدارة الترتيب العام بعد جولتين، متقدماً على مواطنه سيرجي كرياكين، فيما حلّت الليتوانية إيميليا جيلازينكينيه في المركز الثالث، لتؤكد حضورها القوي بين نخبة السائقين المحترفين.
وفي فئة الدراجات الرباعية (كوادز)، اشتعل الصراع على القمة بين الإماراتيين، حيث تقاسم عبد العزيز أهلي ومنصور السويدي صدارة الترتيب العام بعد جولتين، وسط أداء لافت من مروان بلهوش وعلي المرزوقي، ما يعكس التطور الكبير لرياضة الكوادز على الساحة المحلية.
وعلى صعيد الدراجات النارية (موتو)، تصدر الجنوب أفريقي كريج كويتزي الترتيب العام لفئة 450 سي سي بعد جولتين، متقدماً على الليتواني أروناس جيلازينكاس والبريطاني جون كيرك، في منافسة محتدمة بين أبرز الأسماء العالمية.
كما برز عدد من المتسابقين في فئات المخضرمين، والماراثون، والمغامرات، إضافة إلى مشاركة نسائية قوية شهدت صراعاً على الصدارة بين الجنوب أفريقيتين هايلي أوكونر وسوني شافلر.
وأكدت الجولة الثانية من تحدي باها أبوظبي استمرار الزخم التنافسي الكبير، ونجاح البطولة في استقطاب نخبة من أبطال الراليات الصحراوية، إلى جانب بروز لافت للمتسابقين الإماراتيين في مختلف الفئات.
ومن المقرر أن تتواصل منافسات الموسم بإقامة الجولة الثالثة يوم 24 يناير من العام المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها وموقعها رسمياً، في ظل ترقب كبير لمواصلة الصراع على صدارة الترتيب العام مع اقتراب المراحل الحاسمة من البطولة.

 

