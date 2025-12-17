الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مورايس مدرباً للشارقة

مورايس مدرباً للشارقة
17 ديسمبر 2025 16:38

 
علي معالي (أبوظبي)

تعاقدت شركة نادي الشارقة لكرة القدم مع البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول، بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم، ليستمر المدرب في ملاعبنا، بعد أن سبق له تدريب الوحدة.
ونشر الشارقة السيرة الذاتية عن المدرب، وقال: «يملك مورايس سيرة ذاتية متميزة وخبرات تدريبية كبيرة، مع العديد من الأندية، بعمله مساعداً للبرتغالي جوزيه مورينيو في إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي، إضافة إلى قيادته الفنية لأندية عربية وآسيوية وأفريقية، وهي الهلال والشباب والحزم في السعودية، والترجي التونسي، والوحدة في الإمارات، وتشونبوك الكوري الجنوبي، وسيباهان الإيراني».
وأضاف: «نجح مورايس في حصد 6 ألقاب خلال مسيرته مدرباً، بحصد الدوري والكأس مع تشونبوك 2019 و2020، والدوري السعودي مع الهلال عام 2021، وقبلها تُوج بكأس السوبر السعودي مع الشباب عام 2015، وكأس إيران مع سيباهان عام 2024.
وأعرب إبراهيم صالح سمبيج، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس شركة كرة القدم، عن سعادته بإتمام التعاقد مع مورايس، متمنياً أن تسهم الخُطوة في دعم استقرار الفريق، وفق خُطط النادي ورؤيته المستقبلية.
وكشف سمبيج عن أن التعاقد مع مورايس تم حسب الضوابط التي يحرص عليها مجلس إدارة نادي الشارقة، بالنظر إلى مصلحة النادي، والالتزام التام بالمعايير الاحترافية في عملية التفاوض وصياغة العقود، نافياً للشائعات غير المسؤولة حول طريقة استقدام المدرب الجديد، حيث شدد رئيس شركة الشارقة على أن التفاوض مع مورايس، جاء بعد إنهاء المدرب علاقته مع ناديه السابق، وأصبح مُتاحاً لتلّقي العروض والتعاقد مع أي نادٍ آخر».

