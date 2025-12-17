الإمارات تستضيف بطولتين في الروزنامة العالمية لجولة هوتيل بلانر للجولف



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جولة هوتيل بلانر للجولف عن استضافة الإمارات، بطولتين ضمن «الروزنامة» العالمية لموسم 2026، وهما بطولة تحدي أبوظبي، وبطولة بنك رأس الخيمة تحدي الإمارات، وتقامان في أبريل المقبل، وفقاً لاتفاقية التعاون طويلة الأمد بين الجولة الأوروبية واتحاد الجولف.

ومن المقرر أن تقام بطولة تحدي أبوظبي من 16 إلى 19 أبريل المقبل، في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، فيما تقام بطولة بنك رأس الخيمة تحدي الإمارات من 23 إلى 26 أبريل، في نادي الزوراء للجولف بعجمان.

ويتواجد أبرز النجوم الصاعدين في العالم على مدار أسبوعين متتاليين في الإمارات في البطولتين، وذلك مع عودة منافسات الجولة للعام الرابع على التوالي، بنجاحات كبيرة ترسخ المكانة الإماراتية الرائدة عالمياً في الجولف.

وجاء إعلان جولة هوتيل بلانر للجولف عن روزنامة موسم 2026، الذي يقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، بحيث تقام 28 بطولة في 19 دولة منها الإمارات، في ثلاث قارات مختلفة، وبإجمالي جوائز 9 ملايين دولار، ويشهد عودة إنجلترا مضيفة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وانضمام أستونيا للمرة الأولى على الإطلاق، لتصبح الدولة 52 التي تستضيف واحدة من بطولات هذه الجولة على مدار تاريخها الطويل منذ تدشينها عام 1989.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد نهاية يناير المقبل في جنوب أفريقيا، بإقامة بطولات بالتعاون مع جولة صن شاين، ويمر بعد ذلك في دول مثل إيطاليا، وإسبانيا، والدنمارك، وسويسرا، والنمسا، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وجمهورية التشيك، وأسكتلندا، وفنلندا، وأيرلندا، والسويد، وبولندا، والبرتغال، والصين، فيما تقام البطولة الختامية من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر من العام المقبل في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ويحظى أصحاب المراكز الـ15 الأوائل في نهاية الموسم، على بطاقات المشاركة في جولة دي بي ورلد في الموسم التالي، والحصول على جوائز تبلغ 150 ألف دولار على الأقل في حال مشاركتهم في 15 بطولة في جولة دي بي ورلد 2027، مما يجعلها فرصة ثمينة للغاية للاستمرار ورفع سقف الطموحات العالمية في مسيرتهم الاحترافية.

وقال جيمي هودجز، مدير جولة هوتيل بلانر: «أتقدّم بالشكر الجزيل لجميع منظمي البطولات، والاتحادات الوطنية، ورعاة البطولات، والأماكن المضيفة، والجهات الشريكة في تنظيم البطولات، على التزامهم بجولة هوتيل بلانر، ولولا دعمهم، لما كان جدول بطولات عام 2026 ممكناً، كما أودّ أن أشكر هوتيل بلانر، التي أُعلن عنها كشريك رئيس في يناير الماضي، وحققنا إنجازات بارزة منذ ذلك الحين، حيث منح استثمارهم اللاعبين في جولتنا أفضل فرصة للنجاح، ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل في الموسم الجديد».