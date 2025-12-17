الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فتح باب التسجيل للمشاركة في «سباق الأمنيات»

فتح باب التسجيل للمشاركة في «سباق الأمنيات»
17 ديسمبر 2025 18:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

بدعم من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية» وبالتزامن مع بداية عام 2026، الذي خُصص ليكون عام الأسرة، أعلنت مؤسسة تحقيق أمنية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة من سباق الأمنيات، والتي تقام برعاية رئيسية من صندوق أبوظبي للتنمية، 11 يناير 2026 على جزيرة الحديريات في أبوظبي.
ويمثّل سباق الأمنيات إحدى أبرز المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام في دعم الأطفال، الذين يعانون من حالات صحية حرجة، حيث يخصّص ريع الفعالية لتحقيق أمنياتهم وإدخال الفرح والأمل إلى قلوبهم وقلوب أسرهم.
ولا يقتصر السباق على كونه فعالية رياضية فحسب، بل يُعد تجمعاً عائلياً لأفراد الأسرة من مختلف الفئات والأعمار، من خلال مسارات مصمّمة لتناسب الأطفال والشباب وكبار السن على حد سواء، ويمنح الحدث المشاركين تجربة متكاملة تجمع بين النشاط البدني، الترفيه، والعمل الخيري في إطار واحد، ليكون يوماً حافلاً بالحياة والبهجة وروح العطاء.
وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية: «يحمل سباق الأمنيات في كل عام قيمة إنسانية عميقة، إذ يجتمع المشاركون على هدف واحد، يتمثل في منح الأمل للأطفال المرضى ومساندتهم في رحلتهم العلاجية، وإن الدعم من الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، يمدّان هذه المبادرة بزخم كبير، ويعكسان التزام القيادة الرشيدة بترسيخ قيم الرحمة والعطاء في المجتمع».
وأضاف: «إن رعاية صندوق أبوظبي للتنمية لهذه الفعالية تعكس التزامه الدائم بدعم المبادرات المجتمعية، التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع، ولا سيما الأطفال الذين يعانون من حالات صحية حرجة».
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تأتي رعاية صندوق أبوظبي للتنمية لسباق الأمنيات، في إطار التزامه بتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتكافل المجتمعي، ودعم المبادرات الإنسانية التي تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها، حيث تسهم هذه الفعالية في توحيد أفراد المجتمع حول هدف إنساني نبيل يتمثل في دعم الأطفال ومساندة أسرهم وبث الأمل في نفوسهم».
وأضاف: «مع اقتراب بداية عام 2026، الذي خُصص ليكون عام الأسرة، يسرنا في صندوق أبوظبي للتنمية رعاية هذه المبادرة الرائدة، تأكيداً على إيماننا بالدور المحوري للأسرة في ترسيخ قيم التضامن والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تنظر إلى الأسرة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وتماسك المجتمع، ومع رسالة الصندوق التي تهدف إلى ازدهار المجتمعات وتعزيز الأثر التنموي المستدام داخل الدولة وخارجها».

الإمارات
أبوظبي
تحقيق أمنية
صندوق أبوظبي للتنمية
جزيرة الحديريات
