140 فارساً في بطولة الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)



تنطلق يوم الخميس بطولة الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، ضمن مهرجان الشارقة للفروسية في نسخته السابعة، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، ترجمةً لدور الرياضة في الترويج السياحي لمناطق الشارقة كافة؛ ومواصلتها لمسيرة نهضتها.

يترأس الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية اللجنة المنظمة للبطولة، ويديرها سلطان بن محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي لنادي الشارقة للفروسية، ويتولى أشرف جابر الليثي الإدارة التنفيذية للبطولة، ويرأس الحكم الدولي خليل إبراهيم، لجنة تحكيم البطولة، بمعاونة 4 محكمين دوليين وحكم أجنبي، ويصمم مسارات منافسة البطولة المصمم الدولي يوسف المحمودي بمساعدة 3 مصممين دوليين، والميادين يشرف عليها الدولي علي مهاجر بمعاونة خمسة مشرفين دوليين.

وتواصل البطولة تقديم منافساتها الدولية في رياضة قفز الحواجز على شاطئ كلباء من فئة الثلاثة نجوم في نسختها الثانية، والثالثة منذ انطلاقتها بتصنيفها الدولي من فئة النجمتين في العام 2023، وضمن مراحل تطوير فعالياتها تتزامن مع الحدث الرئيس منافسات بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لإتاحة المزيد من فرص المشاركة أمام فرسان القفز من فئة المبتدئين والناشئين، وغيرهم من فرسان الفئات الأخرى، حسب حاجتهم لمشاركة خيولهم في هذا المستوى من المنافسات الدولية.

تقام فعاليات البطولة من 18 إلى 21 ديسمبر، ويشرف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية والسباق على منافسات البطولتين بمشاركة 140 فارساً وفارسة بصحبتهم 210 خيول من 34 دولة؛ وتشتمل البطولة من فئة الثلاث نجوم على 6 منافسات دولية رصدت لها جوائز مجموعها 140 ألف يورو، وتتراوح ارتفاعات حواجزها من 130سم إلى 150سم في منافسة جائزة لونجين الكبرى بقيمة 60 ألف يورو، والبطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة من 6 منافسات أيضاً، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين 115 سم وحتى الارتفاع 125 سم، ومجموع جوائزها 11 ألف يورو.