بيكيه ورونالدو وكاكا ينظمون كأس الملوك في البرازيل بمشاركة عربية

17 ديسمبر 2025 19:05

الرياض (الاتحاد)

أعلن دوري الملوك تنظيم النسخة الثانية من كأس الملوك للمنتخبات 2026، والتي تستضيفها مدينة ساو باولو في البرازيل من 3 إلى 17 يناير المقبل، بمشاركة 20 منتخباً من مختلف أنحاء العالم، من بينها 4 منتخبات عربية.
وجاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي عالمي عبر تقنية زووم، بحضور جيرارد بيكيه مؤسس ورئيس دوري الملوك، إلى جانب أسطورتي كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو وكاكا، وجميعهم من المتوجين سابقاً بلقب كأس العالم لكرة القدم.
وأكد جيرارد بيكيه، مؤسس ورئيس دوري الملوك، أن كأس الملوك للمنتخبات تمثل محطة رئيسة في «روزنامة» الدوري العالمية، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة في البرازيل يمنحها بعداً استثنائياً، خاصة مع مشاركة حامل اللقب على أرضه وبين جماهيره، ما يرفع من مستوى المنافسة والتفاعل الجماهيري عالمياً.
كما أعرب بيكيه عن إعجابه بالمستوى الذي قدمته المنتخبات العربية في النسخة السابقة من البطولة، وكذلك في دوري الملوك بنسخته العربية، مؤكداً أنه يتوقع حضوراً أقوى ومنافسة متقدمة من الفرق العربية خلال كأس الملوك للمنتخبات 2026.
من جانبه، قال رونالدو نازاريو، رئيس كأس الملوك للمنتخبات، إن شغف الجماهير البرازيلية بكرة القدم، إلى جانب الطابع الترفيهي المبتكر للبطولة، يشكلان مزيجاً مثالياً لنجاح الحدث، مؤكداً أن كأس الملوك للمنتخبات تُعد إضافة نوعية تكمل كرة القدم التقليدية، وتسهم في توسيع قاعدتها الجماهيرية حول العالم.
كما يمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البطولة كل من المنتخب السعودي الذي سيتم الإعلان عن الرئيس قريباً، ومنتخب قطر بقيادة اليوتيوبر الشهير أبو فلة، إلى جانب المنتخب الجزائري بقيادة المؤثر هاشمي في أول ظهور له ضمن منظومة دوري الملوك، والمنتخب المغربي بقيادة إلياس المالكي الذي يعود للمشاركة مجدداً.
بالإضافة إلى مشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية الذين يمثلون «قادة المنتخبات»، لدعم فرقهم من خلال الظهور الإعلامي والتفاعل الرقمي، من أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي «بولندا»، ويسلي شنايدر «هولندا»، أرتورو فيدال «تشيلي»، نيمار دا سيلفا «البرازيل»، سيرجيو أجويرو «الأرجنتين»، جيمس رودريجيز «كولومبيا»، ميجيل لايون «المكسيك»، ووستون ماكيني «الولايات المتحدة».

