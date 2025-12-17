الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد مستاء من قرار منع مزراوي!

مانشستر يونايتد مستاء من قرار منع مزراوي!
17 ديسمبر 2025 19:46

 
لندن (د ب أ)

يشعر نادي مانشستر يونايتد بالاستياء من منتخب المغرب، بعد منع لاعبه نصير مزراوي من اللعب مع الفريق أمام بورنموث، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وقرر المنتخب المغربي، الذي يستهل مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها أمام منتخب جزر القمر يوم الأحد المقبل، استدعاء مزراوي «28 عاماً» فيما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مؤخراً بدء فترة انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخبات المشاركة في المسابقة القارية.
والتقى مانشستر يونايتد مع ضيفه بورنموث في تلك الليلة، ولم يتمكن من إشراك مزراوي في المباراة التي انتهت بالتعادل 4- 4، بعد أن رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم السماح للاعب، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، بالمشاركة.
وذكرت بي أيه ميديا أنه تم رفع الأمر إلى «الفيفا، حيث شعر مانشستر يونايتد بخيبة أمل كبيرة، وشعر بأنه عوقب بشكل غير عادل بسبب وضع هذا الجدول الخاص بالمباريات.
وكان البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يتوقع أن يكون مزراوي، الذي تدرب مع زملائه يوم الأحد الماضي، قبل رحيله عن الفريق، جاهزا للمشاركة. في المقابل، تمكن برايان مبويمو وأماد ديالو من اللعب أمام بورنموث، بعد أن أجرى مانشستر يونايتد محادثات مثمرة مع اتحادي الكاميرون وكوت ديفوار لكرة القدم على الترتيب.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
بورنموث
المغرب
كأس أفريقيا
