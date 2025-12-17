«الفيفا» يوزّع 727 مليون دولار على منتخبات «مونديال 2026»

باريس (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن توزيع مبلغ إجمالي قدره 727 مليون دولار (620 مليون يورو) على 48 منتخباً مشاركاً في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء في بيان صادر عن الفيفا «وافق مجلس الفيفا، المنعقد على هامش نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين باريس سان جيرمان (الفرنسي) وفلامنجو (البرازيلي) في الدوحة، قطر، على مساهمة مالية قياسية قدرها 727 مليون دولار».

ويمثل هذا زيادة بنسبة 50 في المئة مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر، بما يتناسب مع الزيادة بنسبة 50 في المئة في عدد المنتخبات المشاركة، بعدما ارتفع من 32 إلى 48 فريقاً.

وبينما سيحصل كل منتخب على 1.5 مليون دولار «لتغطية تكاليف استعداداته»، فإن الجزء الأكبر من المبلغ الذي خصصه الفيفا، والبالغ 655 مليون دولار، مخصص للجوائز المالية.

ويحصل الفائز على 50 مليون دولار، والوصيف على 33 مليوناً، وصولاً إلى 9 ملايين دولار لكل منتخب من المنتخبات الـ12 التي تخرج من الدور الأول.

وفي مونديال 2022 حصلت الأرجنتين، الفائزة باللقب، على 42 مليون دولار، ووصيفتها فرنسا على 30 مليون دولار. أما المنتخبات الـ16 التي خرجت من الدور الأول، فقد حصل كل منها على 9 ملايين دولار.