بريطانيا تحذر أبراموفيتش للتبرع بأموال بيع تشيلسي!



لندن (د ب أ)



حذر كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، من أن الوقت ينفد أمامه للتبرع بعائدات بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لأوكرانيا.

وأبلغ ستارمر أعضاء البرلمان، أن الوزراء أصدروا ترخيصاً يسمح بتحويل عائدات بيع تشيلسي إلى مؤسسة جديدة تعنى بالأعمال الإنسانية في أوكرانيا.

وقال ستارمر في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «رسالتي إلى أبراموفيتش هي الوقت ينفد».

وأضاف «التزم بتعهدك وادفع الآن، وإذا لم تقم بذلك، ونحن مستعدون للجوء إلى القضاء».

وقرر أبراموفيتش بيع النادي اللندني في مايو، 2022 بعد فرض عقوبات عليه.

كان أبراموفيتش تعهد بالتبرع بعائدات البيع للشعب الأوكراني، لكنه لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع الحكومة بشأن آلية التنفيذ، ولا تزال الأموال مجمدة.

وأعلنت الحكومة البريطانية ومقرها داونينج ستريت أن أبراموفيتش اعترض على إصرار الحكومة على إنفاق الأموال حصراً في أوكرانيا.

ويعتبر القرار، الذي صدر بمنح ترخيص نقل الملكية محاولة لإجبار أبراموفيتش على الوفاء بوعده قبل لجوء الحكومة إلى الإجراءات القانونية.

ومن المعروف أن الحكومة البريطانية تتوقع من أبراموفيتش اتخاذ إجراء خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من أنها لم تحدد موعداً نهائياً محدداً.

وسبق للحكومة أن لوحت بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في يونيو الماضي، حين أعربت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، ووزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي، عن «إحباطهما» لعدم التوصل لاتفاق مع أبراموفيتش.

وصرحت ريفز بأن تجميد الأموال في أحد البنوك البريطانية أمر «غير مقبول»، مشدداً على أن الوزراء «مستعدون للقيام بما يلزم» لضمان وصول الأموال إلى أوكرانيا.

وأفادت الوزارة بأن الوزراء سينظرون في أي اقتراح من أبراموفيتش لتحويل الأموال طواعية إلى أوكرانيا، لكنها امتنعت عن توضيح الآلية القانونية التي يمكن استخدامها للإجبار على تحويل الأموال.