ميلان يتقدم بعرض لضم فولكروج

ميلان يتقدم بعرض لضم فولكروج
17 ديسمبر 2025 20:19

 
برلين (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم تقدم بعرض لضم المهاجم الدولي الألماني نيكلاس فولكروج.
وأفادت صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي» التليفزيونية بوجود العرض، وذكرتا أن نادي وستهام، الذي يلعب له فولكروج، ينظر في العرض.
وذكرت التقارير أن ميلان يسعى لاستعارة اللاعب مع خيار شرائه بشكل كامل. وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن فولكروج وافق على الشروط الشخصية مع ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، والذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي.
وانضم فولكروج «32 عاماً» إلى وستهام في 2024 من بوروسيا دورتموند مقابل 30 ميلون يورو (35 مليون دولار)، ولكنه لم يحدث تأثيراً حقيقياً، حيث عانى أيضاً من عدة إصابات وتعثرات.
ويسعى فولكروج الذي شارك في 24 مباراة دولية للانتقال من فريقه لزيادة فرصه في العودة للمنتخب الألماني الذي يشارك في بطولة كأس العالم العام المقبل.

