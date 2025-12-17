توقعات بأن يقود نجل إبراهيموفيتش ميلان للتتويج بـ «السوبر الإيطالي» في السعودية



ميلان (أ ب)



من المتوقع أن يحقق نجل زلاتان إبراهيموفيتش لقباً جديداً لإنجازات والده، خلال مشاركته مع إي سي ميلان الإيطالي يوم الاثنين المقبل.

ولم يعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش النجم الكبير من الاعتزال، لكن ابنه ماكسيميليان «19 عاماً» قد تم استدعاؤه من أجل خوض بطولة كأس السوبر الإيطالي مع ميلان.

ويعد ماكسيميليان إبراهيموفيتش واحداً من 6 لاعبين بالفريق الرديف في ميلان سيسافرون مع الفريق الأول إلى السعودية، في ظل قائمة طويلة من الإصابات بالنادي. وسجل والده «زلاتان» 93 هدفاً في 163 مباراة خلال فترتين مختلفتين مع ميلان، حيث فاز ببطولتين للدوري الإيطالي، وكأس السوبر الإيطالي.

وقد يسجل إبراهيموفيتش الصغير مشاركته الأولى، خلال واحدة من مباراتي ميلان بالسوبر الإيطالي في السعودية.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان عن اللاعبين الشباب: «لديهم مهارات جيدة، أريد أن أكافئهم على ما يقدمونه في التدريبات».

وسيواجه ميلان، وهو وصيف كأس إيطاليا، نظيره نابولي بطل الدوري الإيطالي الخميس، بينما سيخوض بولونيا بطل كأس إيطاليا في مواجهة مع وصيف الدوري إنتر ميلان في اليوم التالي، وستقام المباراة النهائية يوم الاثنين.

ومن بين الأندية الأربعة، حقق إنتر فقط الفوز في مطلع الأسبوع الجاري، بتغلبه على جنوى 2 - 1 في الدوري الإيطالي، بعد تعثر ميلان ونابولي.

وتعادل ميلان مع ساسولو 2 - 2 ليكون الفريق الثالث الصاعد حديثاً هذا الموسم الذي يفشل في التغلب عليه، بعدما خسر بشكل مفاجئ ضمن كريمونيزي، في افتتاح الموسم، كما تعادل مع بيزا.

وقال أليجري: «يجب أن نكون غاضبين ولكن غير محبطين».

وأضاف: «غداً مباراة مختلفة، إنها مواجهة إقصائية نسعى من خلالها للوصول إلى النهائي، نابولي فريق قوي للغاية، وسيكونون في حالة غضب لخسارتهم مؤخراً من أودينيزي».

وتابع: «عندما تكون هناك لحظات صعبة، فإن مدرب نابولي أنطونيو كونتي يستطيع أن يخرج أفضل ما في فريقه».

وفاز ميلان بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة الموسم الماضي، عندما تغلب على إنتر في النهائي الذي أقيم على ملعب «الأول بارك»، بالعاصمة السعودية الرياض، لينهي سلسلة من 3 ألقاب متتالية لغريمه.