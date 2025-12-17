جواهر القاسمي تستقبل بطلات غرب آسيا للسيدات للكرة الطائرة



الشارقة (وام)



استقبلت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، في قصر البديع العامر، بحضور الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة للكرة الطائرة الفريق المتوج بلقب النسخة الأولى من بطولة أندية غرب آسيا للسيدات للكرة الطائرة التي أقيمت في الكويت.

يأتي هذا الاستقبال تتويجاً لمشوار استثنائي قدمته لاعبات نادي الشارقة في البطولة، حيث نجحن بالتتويج بالميدالية الذهبية، إثر الفوز في المباراة النهائية على نادي الفتاة الكويتي بثلاثة أشواط، والتي أقيمت السبت الماضي في نادي سلوى الصباح الرياضي في الكويت، وسط حضور رسمي وجماهيري لافت.

وألقت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي كلمة عبرت فيها عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز مهنئة بناتها اللاعبات، مؤكدة أن ما قدمنه يجسد روح الالتزام والعمل الجماعي الدؤوب والمستدام، وهي القيم التي قامت عليها منظومة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة منذ تأسيسها، والتي آمنت بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأصدق لصناعة البطولات.



وقالت سموها «نقف بفخر أمام ثمرة سنوات من الإيمان والعمل والصبر، وبناتنا اللواتي بدأنا معهن الحلم منذ الصغر يرفعن اسم الشارقة عالياً بتتويجهن بالكأس والميداليات الذهبية في بطولة أندية غرب آسيا للسيدات للكرة الطائرة بالكويت، هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسيرة طموحة نحو منصات التتويج الإقليمية والعالمية مستندين إلى قيم راسخة وأخلاق رياضية تعكس روح الشارقة وهويتها المشرفة».

وأضافت سموها «نؤمن بأن الرياضة ليست نتائج وكؤوساً فحسب، بل مسيرة تُبنى بالصبر وتقاس بالالتزام وتترسخ بالقيم ما نعمل عليه اليوم في رياضة المرأة، هو بناء إنسان ناجح وصاحب إنجازات مشرفة، وليس مجرد صنع منافسين، والأهم من ذلك هو غرس روح التعاون والانضباط والاحترام في كل لاعبة، وندرك أن المنافسة الإقليمية والعربية قوية، وأن هناك دولاً سبقتنا بخطوات طويلة في التدريب والخبرة، لكننا اخترنا أن نتقدم بثبات لا بقفزات متسرعة وأن نتعلم من كل تجربة، دون أن نفقد هويتنا أو طموحنا هدفنا أن تمثل فرقنا إمارة الشارقة بأخلاقها قبل إنجازاتها، وأن تدخل كل بطولة بروح الفريق الواحد، والإصرار على التطور المستمر بدعم الكوادر الوطنية، ضمن فريق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبجهود الأجهزة الفنية، وبالمتابعة اليومية لكل تفصيلة صغيرة نصنع طريقاً واضحاً للأجيال القادمة طريقاً يؤمن بأن التحدي شرف وأن التفوق الحقيقي هو الاستمرارية، وأن الحلم حين يُرعى بإخلاص لابد أن يصل يوماً إلى القمة».

كما هنأت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة لاعبات الفريق، وأعربت عن سعادتها بهذا الإنجاز قائلة «يمثل هذا التتويج محطة مفصلية في مسيرة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ليس فقط لكونه أول ألقاب البطولة، بل لما يحمله من دلالات على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الرياضة النسائية في الإمارات ودول الخليج، وليؤكد أن المرأة الإماراتية قادرة على المنافسة والتميز ورفع راية الوطن عالياً في مختلف المحافل».