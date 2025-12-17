الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«ضربة دفاعية» لإنتر ميلان قبل «السوبر الإيطالي»!

«ضربة دفاعية» لإنتر ميلان قبل «السوبر الإيطالي»!
17 ديسمبر 2025 21:08

 
معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد إنتر ميلان للسفر إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإيطالي، وسط مستجدات مهمة على صعيد التشكيلة، أبرزها عودة التركي هاكان تشالهانوجلو إلى قائمة الفريق، مقابل غياب المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي بسبب الإصابة.
ويواجه الإنتر نظيره بولونيا مساء الجمعة في نصف النهائي الثاني من بطولة السوبر الإيطالي، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من نصف النهائي الأول الذي يجمع نابولي وميلان، في المباراة النهائية المقررة مساء الاثنين المقبل.
وبحسب ما أفادت به شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن تشالهانوجلو سيكون ضمن بعثة الإنتر التي تصل إلى العاصمة الرياض اليوم، بعد تعافيه الجزئي من الإصابة العضلية في الفخذ، التي تعرض لها خلال خسارة الفريق أمام ليفربول بهدف في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وأبعدته عن مواجهة جنوى في الدوري الإيطالي.
ورغم تواجده مع الفريق، لا تزال مشاركة تشالهانوجلو أمام بولونيا غير مؤكدة، إذ تشير التوقعات إلى أنه قد يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، في ظل حرص الجهاز الفني على عدم المجازفة به.
وفي المقابل، تلقى الإنتر ضربة دفاعية بغياب فرانشيسكو أتشيربي، الذي تعرض لإصابة عضلية أكثر حدة في اللقاء ذاته أمام ليفربول، ومن المتوقع أن يحتاج لأسابيع عدة قبل العودة إلى الملاعب.
وعلى الجانب الإيجابي، شهدت قائمة الفريق عودة ماتيو دارميان، الذي غاب منذ نهاية سبتمبر الماضي بسبب إصابة في عضلة الساق، ليعزز الخيارات الدفاعية في البطولة.
وفي الوقت نفسه، تأكد غياب دينزل دومفريس لفترة طويلة، بعدما خضع لعملية جراحية في الكاحل، تبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين، وقد تمتد إلى ثلاثة أو أربعة أشهر في أسوأ السيناريوهات.
ويدخل الإنتر بطولة السوبر بطموحات كبيرة رغم الغيابات، ساعياً لحسم اللقب وتعويض إخفاقه الأوروبي، في اختبار حقيقي لعمق تشكيلته قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.

السوبر الإيطالي
السعودية
إنتر ميلان
ميلان
نابولي
بولونيا
