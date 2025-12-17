الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أفشة وبن شرقي يغيبان عن الأهلي

أفشة وبن شرقي يغيبان عن الأهلي
17 ديسمبر 2025 21:47


القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي المصري غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي أفشة، وكريم فؤاد، والمغربي أشرف بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي لبطولة كأس عاصمة مصر.
وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن هناك تنسيقاً كاملاً وتواصلاً مستمراً مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي لمتابعة حالة أشرف بن شرقي لاعب الفريق.
وأضاف أن بن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق منافسات البطولة. وأوضح أن كريم فؤاد لاعب الفريق يواصل أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.
وشدد على أن محمد مجدي «أفشة» واصل أداء تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية، حيث خاض اللاعب فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعدداً من التدريبات التي وضعها الجهاز الطبي، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

 

