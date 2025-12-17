مدرب ميلان يصف مواجهة نابولي في السوبر الإيطالي بالصعبة والمعقدة

الرياض (د ب أ)



قال ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان، إن نابولي فريق قوي، واصفاً مواجهته الخميس، في قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بـ«الصعبة والمعقدة». وقال أليجري في المؤتمر الصحفي، الذي عقده بالعاصمة السعودية الرياض، التي تستضيف منافسات البطولة «نابولي فريق قوي، التقينا في الدوري، ستكون مباراة معقدة».

أضاف أليجري، «واجهتنا بعض الصعوبات في تسجيل واستقبال الأهداف، ويتعين علينا فعل الأفضل، ونرجو أن تكون النتيجة إيجابية لمصلحتنا».

شدد مدرب ميلان، قبل المباراة التي ستجرى على ملعب (الأول بارك) «نابولي فريق قوي ويملك السرعة، يستطيعون التسجيل داخل منطقة الجزاء، ومواجهة الخميس تعتبر مباراة نهائية، وبسبب جودة اللاعبين في الميدان، أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة».

ولدى سؤاله عن إمكانية تغيير الخطة المعتمدة لديه في اللعب، بعد إصابات اللاعبين الأخيرة، أوضح أليجري «حسب جاهزية اللاعبين سيتم وضع التشكيلة، عندما نهاجم نلعب برسم، وندافع برسم آخر، واستطعنا استعادة بعض اللاعبين، والآن هم بجاهزية جيدة، ونأمل عودتهم جميعا».

وتابع المدرب الإيطالي «بالنسبة للجاهزية البدنية لرفاييل لياو، سنقوم بتقييم وضعه اليوم، ربما يستطيع المشاركة في المباراة التي تم استدعاء لاعبين من الفئات السنية لها، إنهم أصحاب جودة عالية، وأعتقد أن فريق تحت 23 عاماً بالنادي يعد خطوة مهمة للتحضير للمستقبل، ويتطلب منهم العمل لأعوام من أجل اللعب في الفريق الأول، لكننا سعداء بوجودهم معنا».

من جهته، تحدث الفرنسي مايك ماينان، حارس ميلان، عن مدى تركيزه مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع النادي الإيطالي، قائلاً «يتوجب علي أن أكون في كامل تركيزي، لكي أعطي كل ما لدي، وينبغي علي أن أحرص على بقاء التركيز لي ولزملائي، وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، الأهم هو لقاء الخميس، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك».

وأوضح ماينان خلال حديثه عن ضرورة المحافظة على اللقب، مبيناً «العام الماضي فزنا بالبطولة، ويجب أن نكون في أعلى جاهزيتنا، وينبغي علينا الحصول على النتيجة الإيجابية، والحضور في المباراة النهائية يوم الإثنين المقبل، ونحن في أعلى جاهزية».

يذكر أن الفائز من هذا اللقاء يلتقي في المباراة النهائية للمسابقة مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين إنتر وبولونيا، التي تقام الجمعة.

كان ميلان فاز بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة الموسم الماضي، عندما تغلب على الإنتر في النهائي الذي أقيم على ملعب «الأول بارك»، بالعاصمة السعودية الرياض، لينهي سلسلة من 3 ألقاب متتالية لغريمه.