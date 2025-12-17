مدرب نابولي يتمنى الوصول إلى نهائي السوبر الإيطالي في السعودية



الرياض (د ب أ)



أعرب أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، عن أمله في تقديم أفضل أداء في السوبر الإيطالي المقام في السعودية، والوصول إلى النهائي.

وقال في مؤتمر صفحي إنه يتوقع جاهزية لاعب خط الوسط السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا قبل مباراة الفريق ضد إي سي ميلان مساء الخميس بنصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتابع: «لوبوتكا لعب نصف ساعة ضد أودينيزي، ولم يتعرض لإصابة قوية، لقد كانت إصابته بسيطة وتم علاجها، وأعتقد أنه سيكون جاهزاً لمباراة الغد».

ويتقابل الفريقان في الأول بارك في الرياض مساء الخميس، علماً بأن الفائز منهما سيلاقي الفائز من مباراة إنتر ميلان وبولونيا التي تقام الجمعة، في نهائي البطولة يوم الاثنين المقبل.

وأضاف كونتي في المؤتمر الصحفي: «هذه أول مرة أخوض البطولة خارج إيطاليا، لدينا رغبة لعيش هذه التجربة واستغلالها، وأن نقدم الأفضل، ونأمل في أن تطول إقامتنا بأن نفوز ونصل للنهائي».

وعن موقف مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو قال كونتي: «لم يلعب أي دقيقة في الموسم الحالي، ويجب التحلي بالصبر معه حتى تكتمل جاهزيته».

وأوضح: «خلال الموسم تواجه العديد من المواقف منها الإيجابي وهناك أيضاً السلبي، حققنا خمسة انتصارات، والآن خسرنا آخر مباراتين؛ لذا يجب علينا التعويض والاستمرار في العمل بالعقلية الصحيحة، وبالرغبة والالتزام لتحقيق الانتصار».

واستطرد المدير الفني: «وجود مشجعين لنا هنا يمنحنا شعوراً جيداً، هو أمر إيجابي للغاية أن تجد من يساندك في الخارج، وصلنا إلى مستوى جيد، خسرنا المباراة الماضية لكن السوبر بطولة مختلفة، ويجب أن نخوضها بكل قوة». كما تحدث عن المنافس إي سي ميلان مؤكداً أنه فريق يملك جودة عالية، وسيحرص على أن يقدم فريقه كل ما لديه لتحقيق الفوز.

كان ميلان فاز بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة الموسم الماضي، عندما تغلب على الإنتر في النهائي الذي أقيم على ملعب «الأول بارك»، بالعاصمة السعودية الرياض، لينهي سلسلة من 3 ألقاب متتالية لغريمه.