الرياضة

السعودية تتأهب لتنظيم السوبر الإيطالي للمرة السادسة

السعودية تتأهب لتنظيم السوبر الإيطالي للمرة السادسة
17 ديسمبر 2025 22:02

 
الرياض (د ب أ)

تنطلق الخميس منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في نسختها الـ38، التي تستضيفها السعودية للمرة السادسة، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، بتنظيم وإشراف وزارة الرياضة.
وتشهد النسخة الـ38 من كأس السوبر الإيطالي مشاركة أربعة من أبرز أندية الكرة الإيطالية، وهي نابولي، وإي سي ميلان، وبولونيا، وإنتر ميلان، في مواجهات حاسمة تجمع نخبة فرق إيطاليا.
وتنطلق البطولة الخميس بمواجهة مرتقبة تجمع نابولي، بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي، بغريمه إي سي ميلان، حيث يسعى نابولي لتأكيد تفوقه المحلي، فيما يدخل ميلان المواجهة بصفته حامل لقب النسخة الماضية، التي تُوج بها في الرياض مطلع العام، ما ينذر بنصف نهائي قوي.
ويستكمل الدور نصف النهائي الجمعة، عندما يلتقي بولونيا، بطل كأس إيطاليا، في أول مشاركة له في البطولة بنظامها الجديد، مع إنتر ميلان، وصيف الدوري الإيطالي، في صراع لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي المقرر إقامته 22 ديسمبر، لتحديد بطل النسخة الحالية.

السعودية
الرياض
كأس السوبر الإيطالي
ميلان
نابولي
إنتر ميلان
بولونيا
