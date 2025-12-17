الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سواريز يجدد عقده مع إنتر ميامي

سواريز يجدد عقده مع إنتر ميامي
17 ديسمبر 2025 22:04

 
ميامي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الإصابة تُبعد لينجليه عن أتلتيكو مدريد فترة طويلة
صلاح وحكيمي وأوسيمين نجوم تحت الأضواء في كأس الأمم الأفريقية


مدّد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عقده مع فريقه إنتر ميامي حامل اللقب لموسم إضافي، وفق ما أعلن النادي الأميركي.
سواريز الذي يُكمل عامه الـ39 في يناير، انضم إلى الفريق الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام 2024، قبل أن يساعد النادي على إحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.
وسبق لنجم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وليفربول الإنجليزي أن أحرز لقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني وكأس الرابطة الإنجليزية خلال مسيرته في القارة الأوروبية.
وقال إنتر ميامي إن سواريز وقّع على عقد جديد مع الفريق، وذلك عقب نهاية موسم 2025 التاريخي الذي مثّل عامه الثاني بقميص النادي.
وأضاف البيان أن «الخبرة الكبيرة والقيادة التي يتمتع بهما سواريز لعبتا دوراً حاسماً في تتويج إنتر بلقبيه الثالث والرابع، بعد الفوز بلقب المنطقة الشرقية وكأس الدوري الأميركي لكرة القدم، إلى جانب التألق على الساحة الدولية من خلال مشوار تاريخي بلغ فيه الفريق ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بحلتها الجديدة، فضلاً عن الوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال كونكاكاف 2025».
وأشار البيان إلى أن سواريز شارك في 50 مباراة بمختلف المسابقات خلال عام 2025، سجّل خلالها 17 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 34 مساهمة».

لويس سواريز
إنتر ميامي
برشلونة
ليفربول
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©