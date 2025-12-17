سواريز يجدد عقده مع إنتر ميامي



ميامي (أ ف ب)



مدّد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عقده مع فريقه إنتر ميامي حامل اللقب لموسم إضافي، وفق ما أعلن النادي الأميركي.

سواريز الذي يُكمل عامه الـ39 في يناير، انضم إلى الفريق الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام 2024، قبل أن يساعد النادي على إحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لنجم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وليفربول الإنجليزي أن أحرز لقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني وكأس الرابطة الإنجليزية خلال مسيرته في القارة الأوروبية.

وقال إنتر ميامي إن سواريز وقّع على عقد جديد مع الفريق، وذلك عقب نهاية موسم 2025 التاريخي الذي مثّل عامه الثاني بقميص النادي.

وأضاف البيان أن «الخبرة الكبيرة والقيادة التي يتمتع بهما سواريز لعبتا دوراً حاسماً في تتويج إنتر بلقبيه الثالث والرابع، بعد الفوز بلقب المنطقة الشرقية وكأس الدوري الأميركي لكرة القدم، إلى جانب التألق على الساحة الدولية من خلال مشوار تاريخي بلغ فيه الفريق ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بحلتها الجديدة، فضلاً عن الوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال كونكاكاف 2025».

وأشار البيان إلى أن سواريز شارك في 50 مباراة بمختلف المسابقات خلال عام 2025، سجّل خلالها 17 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 34 مساهمة».