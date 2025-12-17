الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كين يهدد ليفاندوفسكي في «البوندسليجا»!

كين يهدد ليفاندوفسكي في «البوندسليجا»!
17 ديسمبر 2025 22:06

 
ميونيخ (د ب أ)

يعتقد هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنه يمكنه أن يتفوق على الرقم القياسي بالدوري الألماني الخاص بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد والبالغ 41 هدفاً، ولكنه يدرك أن الطريق مازال طويلاً.
وسجل كين، قائد المنتخب الإنجليزي، 18 هدفاً في أول 14 مباراة، وما زال لديه 20 مباراة لكسر الرقم المسجل باسم لاعب الفريق السابق روبرت ليفاندوفسكي، والذي حققه في موسم 2020 - 2021.
وقال كين في مقابلة مع شبكة «سكاي» التليفزيونية اليوم الأربعاء: «نعم، أعتقد أن هذا ممكن، خاصة مع البداية التي بدأت بها».
وقال كين «32 عاماً»، إنه يحب مطاردة الأرقام القياسية، ولكنه يدرك أن الطريق «مازال طويلاً»، وأنه سيحتاج للاستمرارية على مدار أشهر عدة لكي يحطم رقم ليفاندوفسكي، الذي وصفه بأنه رقم مذهل.
وقال: «عندما يأتي شهر مارس، سنرى ما إذا كان هذا ممكنا أم لا».
وكان كين هو هداف الدوري الألماني في أول موسمين له مع بايرن، حيث سجل 36 و26 هدفاً على التوالي.
في أواخر سبتمبر الماضي، أصبح كين أسرع لاعب يسجل 100 هدف لنادي في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وذلك في 104 مباريات منذ انتقاله في عام 2023 قادما من توتنهام.
وسجل كين 114 هدفاً في 120 مباراة مع بايرن في كافة المسابقات خلال العام الحالي، قبل خوض آخر مباراة بالدوري، أمام هايدنهايم يوم الأحد المقبل.
وفي المقابلة، رحب كين باقتراب عودة جمال موسيالا، الذي غاب عن الفريق منذ يوليو بسبب كسر في الساق وخلع في الكاحل.
وشارك موسيالا في أجزاء من مران الفريق، وينبغي أن يشارك في دقائقه الأولى في يناير.
وقال كين إنه يعتبر أن موسيالا كان أفضل لاعب بالفريق قبل إصابته.
وقال كين إنه سعيد بأن المدافع ألفونسو ديفيز سيعود للعب مجدداً بعد إصابته بإصابة خطيرة في الركبة، قائلاً إن هناك شعوراً بأن الفريق حظي بصفقتين قيمتين بعودة ديفيز وموسيالا.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
هاري كين
روبرت ليفاندوفسكي
