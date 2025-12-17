رئيس بايرن ميونيخ يصف عودة «الثلاثي» بـ «صفقات شتوية»!

ميونيخ (د ب أ)



أشاد هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بالمعنويات المرتفعة لجمال موسيالا، لاعب الفريق، خلال عودته من إصابة خطيرة في الساق، واعتبر صانع الألعاب أحد «تعاقدات النادي الشتوية».

وشارك موسيالا في أجزاء من تدريبات الفريق بعد تعرضه لإصابة بكسر في الساق وخلع في الكاحل في يوليو الماضي، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال هاينر، خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة استحواذ النادي على منشأة سبورتبارك أونترهاخين لفريق السيدات، إنه سعيد أيضاً بعودة ألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو، اللذين عادا للمشاركة بعد غياب دام لأشهر بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة، وكسر في مشط القدم على التوالي.

وقال هاينر: إن الثلاثة كانوا «صفقات بايرن الشتوية»، موضحاً أن «هؤلاء جميعاً لاعبون تابعون لنا ويكملون قوام الفريق».

وعن موسيالا، الذي ينبغي أن يلعب مرة أخرى عقب العطلة الشتوية، قال هاينر:«يتطلب الأمر الكثير للحفاظ على الدافع طوال هذه الفترة الطويلة، نحن سعداء جداً بعودة جمال للتدريب مع الفريق».

وأضاف: «اللاعبون الثلاثة، وتحديدا جمال، يضيفون جودة جديدة وإضافية للفريق، ويبقى القرار الآن بيد المدرب في اختيار التشكيلة».

وقال هاينر: إن بايرن وجماهيره يمكنهما التطلع للأمام لمباريات مثيرة في النصف الثاني من الموسم، مع الثلاثي، كما يتوقع أيضاً أن يتعافى سريعا مانويل نوير، حارس المرمى، من إصابته العضلية.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما يتواجد في دور الثمانية بكأس ألمانيا، ويتواجد في وضع جيد للغاية للتأهل مباشرة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأشاد هاينر أيضاً بلينارت كارل «17 عاماً» الذي استغل إصابة موسيالا، وقدم عروضاً رائعة في موسمه الأول، حيث أصبح يتنافس حالياً على مقعد في قائمة المنتخب الألماني التي ستشارك في كأس العالم.

وقال هاينر: إنه من «المثير للدهشة إلى حد كبير» أن تثار الآن تساؤلات حول ما إذا كان كارل سيتعين عليه إفساح المجال لموسيالا.

وأضاف: «أتذكر جيداً عندما كنا نناقش بشكل منتظم ضيق قوام الفريق في أواخر الصيف.

وقلت حينها: إن حتى التشكيلة الضيقة توفر فرصاً كبيرة للاعبين الموهوبين. وقد رأينا ذلك الآن».

وقال هاينر: إن كارل قدم مستويات «مميزة للغاية»، مشيراً إلى أن المنافسة الأقوى داخل صفوف الفريق قد تسهم في تقديم المزيد.

وأضاف: «المنافسة غالباً ما تساعد على تحسين المستوى العام، وأنا واثق من أن المدرب سيجد المعادلة المناسبة».