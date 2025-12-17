النصر يتعادل مع الفتح ودياً



الرياض (د ب أ)



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع نظيره النصر بنتيجة هدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن فترة توقف منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 26 عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعادل المغربي مراد باتنا النتيجة للفتح في الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز الأرجنتيني فارجاس لاعب الفتح الهدف الثاني لفريقه، ولكن مع بداية الشوط الثاني، أحرز النصر هدف التعادل بتوقيع البرتغالي جواو فيليكس، لتستمر النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.