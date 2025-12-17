الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يتعادل مع الفتح ودياً

النصر يتعادل مع الفتح ودياً
17 ديسمبر 2025 22:47

 
الرياض (د ب أ)

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع نظيره النصر بنتيجة هدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن فترة توقف منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.
وتقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 26 عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعادل المغربي مراد باتنا النتيجة للفتح في الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز الأرجنتيني فارجاس لاعب الفتح الهدف الثاني لفريقه، ولكن مع بداية الشوط الثاني، أحرز النصر هدف التعادل بتوقيع البرتغالي جواو فيليكس، لتستمر النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

السعودية
الدوري السعودي
النصر
الفتح
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
