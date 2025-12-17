الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«اليويفا» يُغلق ملعب بايرن ميونيخ!

17 ديسمبر 2025 23:02

ميونيخ (رويترز)

كان بايرن ميونيخ أكثر الأندية تعرضاً للعقوبات في أحدث الإجراءات التأديبية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، إذ تلقى غرامات إجمالية قدرها 116 ألف يورو «136300 دولاراً»، مع إغلاقي جزئي لملعبه في المباراة المقبلة على أرضه بدوري أبطال أوروبا.
ووجهت إلى بايرن تهمة إغلاق الممرات العامة داخل الملعب، وإشعال الألعاب النارية خلال مباراته ضد سبورتنج لشبونة في وقت سابق من هذا الشهر.
ونتيجة لذلك أمر «اليويفا» بتنفيذ عقوبة تم تعليقها سابقاً، مما أدى إلى إغلاق جزئي للقطاعات من 111 إلى 114 في ملعب أليانز بمباراة بايرن المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد أونيون سان جيلواز في 21 يناير.
كما فُرضت على بايرن عقوبة أخرى بإغلاق جزئي إضافي للمدرج الجنوبي بأكمله، لكن مع تعليق العقوبة لمدة عامين.
وجاءت الغرامات الإضافية بعد هزيمة بايرن خارج أرضه أمام أرسنال الشهر الماضي.
وفرض «اليويفا» غرامة قدرها 40 ألف يورو على النادي الألماني بسبب شغب الجماهير وإلقاء الأشياء، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 ألف يورو بسبب «نقل رسائل غير مناسبة لحدث رياضي».
وبالإضافة إلى ذلك، أمرت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط في «اليويفا» بتنفيذ عقوبة كانت معلقة سابقاً على نادي أينتراخت فرانكفورت، مما سيمنع النادي الألماني من بيع التذاكر لمشجعيه خارج ملعبه في مباراته المقبلة.
ووجهت اتهامات إلى فرانكفورت بعدما ألقى مشجعوه أشياء وأشعلوا الألعاب النارية وتسببوا في أضرار بملعب كامب نو خلال الخسارة 2-1 أمام برشلونة الأسبوع الماضي، وسيلعب الفريق مباراته المقبلة ضد قرة باغ القادم من أذربيجان.

