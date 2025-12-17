الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الفيفا» يعلن موعد كأس العالم لأندية السيدات

«الفيفا» يعلن موعد كأس العالم لأندية السيدات
17 ديسمبر 2025 23:08

الدوحة (أ ب)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أن النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية للسيدات ستقام في يناير 2028.
ولم يتم تأكيد البلد المضيف للمسابقة، التي تقام في الفترة من 5 إلى 30 يناير، لكن على الأرجح ستقام في بلد يسوده مناخ دافئ في هذا التوقيت من العام.
وفي مارس الماضي، أكد «الفيفا» خطة إقامة البطولة التي تضم 16 فريقاً، وذلك في أعقاب زيادة عدد الفرق المشاركة أيضاً في بطولة كأس العالم للأندية على مستوى الرجال التي استضافتها الولايات المتحدة الصيف الماضي.
واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مواعيد البطولة خلال اجتماع لمجلسه في الدوحة بقطر.
ويعني اختيار هذا التوقيت للبطولة، أنه سيكون متعارضاً مع موسم الدوريات الأوروبية المحلية، مثل بطولة دوري السوبر للسيدات في إنجلترا، ولكن ليس دوري أبطال أوروبا للسيدات، الذي يكون في فترة عطلة خلال يناير، كذلك يكون دوري كرة القدم للسيدات بأميركا في فترة انتهاء الموسم.
وستضم البطولة 4 مجموعات تضم كل واحدة 4 فرق، ثم مباريات إقصائية بداية من دور الثمانية.
كما ستكون هناك مرحلة الدور التمهيدي بخروج المغلوب، تضم 6 فرق، حيث ستتأهل ثلاثة فرق منها إلى البطولة نفسها.
وتشارك أوروبا بخمسة فرق في البطولة، بينما تمثل اتحادات آسيا وأفريقيا وكونكاكاف وأميركا الجنوبية بفريقين لكل منها.
وتشكل جميع الاتحادات الخمسة، بالإضافة إلى أوقيانوسيا، المشاركين الستة في مرحلة الدور التمهيدي.

