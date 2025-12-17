الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الاتحاد السعودي ينفي إقالة رينارد

الاتحاد السعودي ينفي إقالة رينارد
17 ديسمبر 2025 23:14

 
الرياض (د ب أ)

نفت إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأنباء التي تداولت خبر إعفاء الفرنسي هيرفي رينارد من منصبه مديراً فنياً للمنتخب الأول.
وأوضحت في تعقيب لصحيفة «الرياض» السعودية التي نشرت خبر الإعفاء أن الخبر غير صحيح.
وسيقود المدرب الفرنسي، الذي قاد المنتخب السعودي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم مرتين، المباراة الأخيرة للسعودية بكأس العرب الخميس أمام الإمارات، والتي ستحدد صاحبي المركزين الثالث والرابع.
وتلقى رينارد انتقادات عنيفة في أعقاب هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني صفر- 1 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.
كما طالب نجوم سابقون على غرار ياسر القحطاني باستقالة اتحاد الكرة السعودي، على اعتبار أن الفشل في الفوز بكـأس العرب أو حتى الوصول النهائي يعد إخفاقاً.
وسبق أن حذر رينارد من تأثير كثرة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي على مستوى المنتخب، في ظل قلة مشاركة العناصر الأساسية مع أنديتهم.

